PKK’nın terör uygulaması: Alpina Quest! Mersin'deki kanlı saldırının altından çıktı: EGM 81 ile yazı yazdı

Polisevi saldırısını düzenleyen teröristlerin cep telefonlarındaki incelemede, Alpina Quest isimli mobil uygulama aracılığıyla Mersin'deki birçok yerin konumunun ve güzergâhının örgüt tarafından işaretlendiği saptandı. Uygulamayı genelde, dağ ve doğa sporları yapanlar tercih ediyor.

SALDIRI NOKTASINDA KEŞİF

Mersin'deki bir polisin şehit, bir polisin ise yaralandığı Tece Polisevi'ne yönelik terör saldırısını gerçekleştiren iki teröristin cep telefonlarında yapılan incelemenin sonuçları, terör saldırısıyla ilgili hazırlanan iddianamede kendisine yer buldu.