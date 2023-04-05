PKK’nın terör uygulaması: Alpina Quest! Mersin'deki kanlı saldırının altından çıktı: EGM 81 ile yazı yazdı

Polisevi saldırısını düzenleyen teröristlerin cep telefonlarındaki incelemede, Alpina Quest isimli mobil uygulama aracılığıyla Mersin'deki birçok yerin konumunun ve güzergâhının örgüt tarafından işaretlendiği saptandı. Uygulamayı genelde, dağ ve doğa sporları yapanlar tercih ediyor.
SALDIRI NOKTASINDA KEŞİF
Mersin'deki bir polisin şehit, bir polisin ise yaralandığı Tece Polisevi'ne yönelik terör saldırısını gerçekleştiren iki teröristin cep telefonlarında yapılan incelemenin sonuçları, terör saldırısıyla ilgili hazırlanan iddianamede kendisine yer buldu.
İddianameye göre, teröristlerin cep telefonlarındaki incelemede, Alpina Quest isimli mobil uygulama aracılığıyla Mersin'deki birçok yerin konumunun ve güzergâhının örgüt tarafından işaretlendiği saptandı. Zeki Önen isimli şüpheli, Mersin'e gelerek eylem noktasında keşif yaptı.
PKK'YA KONUMLARI VERDİLER
İki kadın teröristin Tarsus ilçesinde paramotor ile inecekleri yerin koordinatlarını tespit ederek 13 Eylül 2022'de Irak'a geçti ve PKK'ya bu konumları iletti. Bu konumlar da eylemi gerçekleştiren iki kadın teröristin cep telefonlarına yüklendi.
TELEFONDA SADECE O
İşte bu koordinatlar, teröristlere ait telefona Alpina Quest isimli uygulamada işaretlenerek yüklendi. Söz konusu uygulama, dağ ve doğa yürüyüşü, koşu, izcilik gibi tüm açık hava etkinlikleri için kullanılan bir program olmasıyla dikkat çekiyor.