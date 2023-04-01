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    • 01.04.2023 08:32
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    • 01.04.2023 08:46
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    Durmak dinlenmek yok! Yeniden inşa ve ihyada sıra Elazığ'da

    Afet bölgelerinin yeniden ayağa kalkabilmesi için başlatılan konut projelerinde; her gün yeni bir temel atma töreni gerçekleşiyor. Dün Gaziantep ve Kilis'te inşa edilecek konutların temel töreninin ardından bugün de Elazığ'da ilk adımlar atılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Paşa Mahallesi TOKİ Alanı'nda, Elazığ Afet Konutları Temel Atma ve Sosyal Konutlar Anahtar Teslim Töreni'ne katılacak. Başkan Erdoğan ardından törenin ardından ise Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde depremzede vatandaşlarla iftar yemeğinde buluşacak.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    Yeniden inşa ve ihyada sıra Elazığ’da

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde "Gaziantep-Kilis Afet Konutları Temel Atma Töreni"ne katıldı.

    "BAYRAMA TESLİM EDEBİLİRİZ!"
    Törende bir konuşma gerçekleştiren Başkan Erdoğan, konuşmasının ardından Gaziantep'in Nizip, İslahiye, Şehitkamil ve Şahinbey ilçeleri ile Kilis'e canlı bağlantı yapılarak temel atma törenleri gerçekleştirildi.

    Nurdağı'ndaki canlı bağlantı sırasında Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un "Belki bayrama teslime bile başlayabiliriz." sözlerini iletti.

    Erdoğan, "Bu ne demek biliyor musunuz? Biz bu köy evlerini yaparak benim vatandaşım, ihtiyacını doğrudan giderecek. Ahırında ineği olacak. Oradan sağdığı sütüyle peynirini yapacak. O peynirini satma imkanı olacak, evinin ihtiyacını onla giderme imkanı olacak. Böyle çalışıyoruz, böyle çalışacağız." ifadelerini kullandı.
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        Haberler Haberler Durmak dinlenmek yok! Yeniden inşa ve ihyada sıra Elazığ'da
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