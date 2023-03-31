Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kilis'te depremzedelerle iftar programında önemli açıklamalar

AHaber CANLI YAYIN
AHaber CANLI YAYIN
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki kalıcı konutların temel atma töreninin ardından helikopterle Kilis'e geçti.
Erdoğan, Kilis'te depremzede vatandaşlarla iftarda bir araya geldi.
Başkan Erdoğan iftar programında önemli açıklamalarda bulunuyor.
İnsanlık tarihinin en büyük tabii afetlerinden dolayı her birinize tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
Detaylar geliyor...