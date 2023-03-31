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    • 31.03.2023 19:45
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kilis'te depremzedelerle iftar programında önemli açıklamalar

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep’in Nurdağı ilçesindeki kalıcı konutların temel atma töreninin ardından Kilis'e geldi. Burada depremzedelerle bir araya gelen Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki kalıcı konutların temel atma töreninin ardından helikopterle Kilis'e geçti.

    Erdoğan, Kilis'te depremzede vatandaşlarla iftarda bir araya geldi.

    Başkan Erdoğan iftar programında önemli açıklamalarda bulunuyor.

    İnsanlık tarihinin en büyük tabii afetlerinden dolayı her birinize tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.


    Detaylar geliyor...

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    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kilis'te depremzedelerle iftar programında önemli açıklamalar
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