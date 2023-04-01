AK Parti seçim beyannamesi tamam! "Doğru adımlarla yola devam"

AK Parti, 14 Mayıs 2023 seçimleri için oluşturduğu seçim beyannamesinde Türkiye Yüzyılı vizyonu ile şahlanış dönemine hazırlanıyor.
İLK MADDE AFETLERLE MÜCADELE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın zaman zaman eşlik ettiği beyanname toplantılarında sona gelindi. Önümüzdeki hafta MKYK toplantısında beyannameye son şekli verilecek.
Cumhuriyetin 100'üncü yılı ve 2023 yılına özel 23 ana başlıkta hazırlanan beyannamenin ilk maddesini afetlerle mücadele konusu yer aldı.
Beyannamenin en önemli başlıklarından ekonomi, kadın, aile, gençlik, adalet ile toplumsal huzur vurgusu yapılacak.