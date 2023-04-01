Mehmet Kalyoncu oy birliği ile yeniden GYODER Başkanı seçildi

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği'nin 23. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Mehmet Kalyoncu, başkanlığa oy birliği ile yeniden seçildi.

"4T BÜYÜK ÖNEM ARZ ETMEKTE"

Mehmet Kalyoncu, toplantının açılışında sözlerine depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır ve başsağlığı dileyerek başladı.

Kalyoncu, "Maraş merkezli depremler acı bir gerçek olarak bizlere bir kez daha gösterdi ki ana vizyonumuz olarak belirlediğimiz 4T; Teknoloji, Tasarım, Tabiat ve Toplum prensiplerimiz şehirleşme sürecinde büyük önem arz etmekte. Hepimiz bu prensiplere sıkıca sarılmalı ve tüm çalışmalarımızı bu yaklaşımların ışığında, ortak akılla şekillendirmeliyiz" dedi.