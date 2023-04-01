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    • Ekonomi
    • 01.04.2023 09:08
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    • 01.04.2023 09:08
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    Mehmet Kalyoncu oy birliği ile yeniden GYODER Başkanı seçildi

    Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği'nin 23. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı dün gerçekleştirildi. Başkanlığa oy birliği ile yeniden Mehmet Kalyoncu seçildi. Kalyoncu, "Ana vizyonumuz olarak belirlediğimiz 4T; Teknoloji, Tasarım, Tabiat ve Toplum prensiplerimiz şehirleşme sürecinde büyük önem arz etmekte." açıklamasında bulundu.

    takvim.com.tr
    Kalyoncu yeniden GYODER Başkanı seçildi

    Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği'nin 23. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Mehmet Kalyoncu, başkanlığa oy birliği ile yeniden seçildi.

    "4T BÜYÜK ÖNEM ARZ ETMEKTE"
    Mehmet Kalyoncu, toplantının açılışında sözlerine depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır ve başsağlığı dileyerek başladı.

    Kalyoncu, "Maraş merkezli depremler acı bir gerçek olarak bizlere bir kez daha gösterdi ki ana vizyonumuz olarak belirlediğimiz 4T; Teknoloji, Tasarım, Tabiat ve Toplum prensiplerimiz şehirleşme sürecinde büyük önem arz etmekte. Hepimiz bu prensiplere sıkıca sarılmalı ve tüm çalışmalarımızı bu yaklaşımların ışığında, ortak akılla şekillendirmeliyiz" dedi.

    Kalyoncu, GYODER olarak deprem bölgesinde kentsel iyileşme için üyeleriyle birlikte gönüllü seferberlik başlattıklarına değindi.

    Kalyoncu, "Deprem bölgesinde hayata geçirilecek olan yeni şehir merkezlerinin 'masterplan tasarımları' için tamamen gönüllü bir şekilde elimizden gelen desteği sunmak için çabalıyoruz" diye konuştu.

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