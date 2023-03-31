Silahıyla kameraların karşısına geçen PKK'lı terörist, bir dahaki canlı bombanın kendisinin olacağını ima etti: "Görevimin başındayım. AK Parti-MHP rejimiyle hesaplaşmak benim en temel görevim. Buna layık olacağım" ifadelerini kullanmıştı.

PKK da terör eylemi sonrası yaptığı açıklamada, CHP'nin "masum gazeteci" olarak pazarladığı Ercan'ın terörist olduğunu doğrulayarak, "Zozan Tolan kod adlı Dilşah Ercan arkadaşımız görevinin başındadır" açıklamasında bulunmuştu.