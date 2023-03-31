Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 31.03.2023 13:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.03.2023 14:21
    ABONE OL

    CHP'nin sözde gazetecisi! Polisimizin şehit edildiği saldırıda "parmak izi" var

    Mersin Mezitli'de bulunan Tece Polisevi'ne, PKK tarafından düzenlenen ve polis memuru Sedat Gezer'in şehit edildiği saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. CHP'nin Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda yer alan 'Zozan Tolan' kod isimli Dilşah Ercan isimli PKK'lı teröristin parmak izi, saldırıyı gerçekleştiren 2 kadın teröristin çöp kutusuna attıkları zaman ayarlı bomba düzeneğinde çıktı.

    CHP’nin gazetecisinin hain saldırıda izi var

    Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, 26 Eylül 2022'de Mersin'in Mezitli ilçesinde PKK'lı iki kadın terörist tarafından Tece Polisevi'ne düzenlenen ve polis memuru Sedat Gezer'in (47) şehit edilmesiyle ilgili soruşturmasını tamamladı.

    CHP'nin Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda yer alan Dilşah Ercan'ın parmak izi, iki teröristin eylem yerine giderken yoldaki çöp kutusuna attıkları zaman ayarlı bomba düzeneğinde çıktı.

    İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU
    Başsavcılık aralarında, soruşturma sürecinde ismi sıkça tartışılan Dilşah Ercan'ın da bulunduğu 10 sanık hakkında "ülke bütünlüğünü bozmaya kalkışmak" ve "kamu görevlisini kasten öldürmek" başta olmak üzere farklı suçlardan 2'şer kez müebbet hapis ve 74 yıla varan hapis cezaları istedi.

    İKİ TERÖRİST YURT DIŞINDA EĞİTİLDİ
    İddianamede, PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde sabotaj eğitimleri veren ve Türkiye'de eylem yapmak üzere örgüt tarafından görevlendirilen şüpheli Dilşah Ercan'ın ve paramotorda parmak izi bulunan Ahmed Ahmo'nun eylemdeki rolüyle ilgili önemli tespitler yer aldı.

        Ercan ve Ahmo'nun terör eyleminden önce Türkiye sınırı dışında eylemi gerçekleştiren iki kadın teröristi, eylemde kullanılan silah, bomba ve malzemeler ile birlikte eyleme hazırladıkları, bu şekilde terör eylemine katıldıkları vurgulandı.

        KOORDİNATINI O VERDİ
        İddianameye göre, Zeki Önen isimli şüpheli terör eyleminden önce Mersin'e gelerek eylem noktasında keşif yaptı. Terör eylemini gerçekleştiren iki kadın teröristin Tarsus ilçesinde paramotor ile inecekleri yerin koordinatlarını tespit etti.

        Ardından ise 13 Eylül 2022 tarihinde Irak'a geçerek PKK/KCK terör örgütüne bu konumları verdi. Konumlar, eylemi gerçekleştiren iki kadın teröristin kullandıkları cep telefonlarına yüklendi.

            MASUM GAZETECİLERİ PKK'LI TERÖRİST ÇIKTI
            PKK, CHP'nin Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda yer alan Dilşah Ercan'ın Mersin saldırısında bulunmadığını kanıtlamak için videolu mesaj yayınladığı ortaya çıkmıştı.

            Silahıyla kameraların karşısına geçen PKK'lı terörist, bir dahaki canlı bombanın kendisinin olacağını ima etti: "Görevimin başındayım. AK Parti-MHP rejimiyle hesaplaşmak benim en temel görevim. Buna layık olacağım" ifadelerini kullanmıştı.

            PKK da terör eylemi sonrası yaptığı açıklamada, CHP'nin "masum gazeteci" olarak pazarladığı Ercan'ın terörist olduğunu doğrulayarak, "Zozan Tolan kod adlı Dilşah Ercan arkadaşımız görevinin başındadır" açıklamasında bulunmuştu.

            İşte Dilşah Ercan'ın parmak izinin çıktığı bomba düzeneği.
                • Paylaş
                • Tweet
                • Paylaş
                • Sitene Ekle
                •  
                Yine zırvaladı! TSK’nın sınır operasyonlarını hedef aldı
                Haberler Haberler CHP'nin sözde gazetecisi! Polisimizin şehit edildiği saldırıda "parmak izi" var
                    loading
                    SON DAKİKA