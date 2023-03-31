Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, 26 Eylül 2022'de Mersin'in Mezitli ilçesinde PKK'lı iki kadın terörist tarafından Tece Polisevi'ne düzenlenen ve polis memuru Sedat Gezer'in (47) şehit edilmesiyle ilgili soruşturmasını tamamladı.
CHP'nin Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda yer alan Dilşah Ercan'ın parmak izi, iki teröristin eylem yerine giderken yoldaki çöp kutusuna attıkları zaman ayarlı bomba düzeneğinde çıktı.
İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU
Başsavcılık aralarında, soruşturma sürecinde ismi sıkça tartışılan Dilşah Ercan'ın da bulunduğu 10 sanık hakkında "ülke bütünlüğünü bozmaya kalkışmak" ve "kamu görevlisini kasten öldürmek" başta olmak üzere farklı suçlardan 2'şer kez müebbet hapis ve 74 yıla varan hapis cezaları istedi.
İKİ TERÖRİST YURT DIŞINDA EĞİTİLDİ
İddianamede, PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde sabotaj eğitimleri veren ve Türkiye'de eylem yapmak üzere örgüt tarafından görevlendirilen şüpheli Dilşah Ercan'ın ve paramotorda parmak izi bulunan Ahmed Ahmo'nun eylemdeki rolüyle ilgili önemli tespitler yer aldı.