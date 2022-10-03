CHP'nin 'gazeteci' diye sahip çıktığı terörist Zozan Tolan kod Dilşah Ercan diri çıktı! Dağdan tehditler savurdu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İki gündür kirli propaganda yürüten Erdoğan ve yaveri fotoroman Süleyman… Öldürülen teröristin DNA raporuna rağmen, tam 2 gündür yalan söylediniz, havuz medyanız manşetler attı. Oysa ben ne dolaplar çevirdiğinizi iki gündür biliyorum. Bile bile yalan söylediniz. Şimdi çıkın ve teröriste ait DNA raporunu açıklayın, bu millet bir kez ağzınızdan doğru bir şey duysun. Başsavcıya dosyaya el koyun dediniz. Başsavcıya sesleniyorum, o dosyayı gizlemeye çalışma, biliyoruz gerçekleri… Utanmıyor musunuz!" ifadeleriyle hükümeti hedef alırken teröristi neden gazeteci diye savunduklarına ilişklin bir açıklama yapmadı.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kılıçdaroğlu; 2 gün PKK'nın ipini bekledin, Bizi yine şaşırtmadın. Sizin bu devletle bir meseleniz var. Yapılan saldırıyı ilk önce adamların DEAŞ'a yıktı, tutmayınca adamların 'cinnet geçiren bir kadın Polis' yalanına sarıldı." ifadelerine yer verdi.