CHP'nin 'gazeteci' diye sahip çıktığı terörist Zozan Tolan kod Dilşah Ercan diri çıktı! Dağdan tehditler savurdu

Mersin'de PKK'lı teröristlerin gerçekleştirdiği saldırı CHP'nin teröristlere verdiği itibarı bir kez daha ortaya koydu.
MERSİN'DEKİ TERÖR SALDIRI
Mersin Mezitli Tece Mahallesi'ndeki polisevine, 26 Eylül saat 23.00 sıralarında PKK'lı 2 kadın terörist, saldırı düzenledi.
Teröristler, uzun namlulu silahlarla nizamiye kulübesinde nöbet tutan polislere ateş açtı. Polislerin karşılık vermesi ile çatışma çıktı. Çatışmada polis memuru Sedat Gezer, teröristlerden 1'ini vurarak yaraladı. 1'i yaralı 2 terörist, kaçamayacaklarını anlayınca sırt çantalarında taşıdıkları bombalarla kendilerini patlattı, 2'si de öldü. Polisimiz Sedat Gezer ise şehit oldu.
CHP'NİN RAPORUNDAKİ TERÖRİST
Yaşanan saldırı sonrası kendini patlatan teröristlerden birinin Zozan Tolan kod adlı Dilşah Ercan olduğu iddiası gündeme geldi. Söz konusu teröristin CHP'nin 2013 yılında hazırladığı "Tutuklu Gazeteciler Raporu"nda adı geçtiği ortaya çıktı.
CHP tarafından Aralık 2012-Ocak 2013 tarihleri arasında hazırlanan ve Temmuz 2013'te kamuoyu ile paylaşılan "Tutuklu Gazeteciler Raporu: Dünyanın En Büyük Gazeteci Cezaevi Türkiye" başlıklı raporda terörist Dilşah Ercan'ın da adı var.
Rapor CHP milletvekilleri Nurettin Demir, Veli Ağbaba ve Özgür Özel'in imzasını taşıyor.
Terörist Zozan Tolan kod Dilşah Ercan
TERÖRİSTE KALKAN OLDUKLARINI SAKLAMAK İÇİN HÜKÜMETE SALDIRDILAR
Raporun ortaya çıkmasının ardından CHP'ye tepkiler yükselirken Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel başta olmak üzere parti yönetimi teröristlere sahip çıktıklarını perdelemek için Kandil'in yaptığı "Dilşah Ercan görevinin başındadır." açıklamasına sarılarak hükümeti hedef aldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İki gündür kirli propaganda yürüten Erdoğan ve yaveri fotoroman Süleyman… Öldürülen teröristin DNA raporuna rağmen, tam 2 gündür yalan söylediniz, havuz medyanız manşetler attı. Oysa ben ne dolaplar çevirdiğinizi iki gündür biliyorum. Bile bile yalan söylediniz. Şimdi çıkın ve teröriste ait DNA raporunu açıklayın, bu millet bir kez ağzınızdan doğru bir şey duysun. Başsavcıya dosyaya el koyun dediniz. Başsavcıya sesleniyorum, o dosyayı gizlemeye çalışma, biliyoruz gerçekleri… Utanmıyor musunuz!" ifadeleriyle hükümeti hedef alırken teröristi neden gazeteci diye savunduklarına ilişklin bir açıklama yapmadı.
Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kılıçdaroğlu; 2 gün PKK'nın ipini bekledin, Bizi yine şaşırtmadın. Sizin bu devletle bir meseleniz var. Yapılan saldırıyı ilk önce adamların DEAŞ'a yıktı, tutmayınca adamların 'cinnet geçiren bir kadın Polis' yalanına sarıldı." ifadelerine yer verdi.