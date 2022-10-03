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    • 03.10.2022 13:00
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    • 03.10.2022 13:38
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    CHP'nin 'gazeteci' diye sahip çıktığı terörist Zozan Tolan kod Dilşah Ercan diri çıktı! Dağdan tehditler savurdu

    Mersin'de terör örgütü PKK tarafından polisevine yapılan alçak saldırı sonucu bir polisimiz şehit oldu. Gerçekleştirilen hain saldırı Türkiye'yi yasa boğarken CHP'nin teröristlere verdiği itibarı da ortaya çıkardı. Saldırıyı gerçekleştiren isimlerden birinin Zozan Tolan kod adlı Dilşah Ercan olduğu gündeme gelirken PKK'lı terörist bugün yayınlanan bir video ile patlamadığını duyurdu. Yaşanan bu gelişme CHP’nin 2013 yılında hazırladığı "Tutuklu Gazeteciler Raporu"nda adı geçen Dilşah Ercan’ın 'terörist' olduğunu ve dağda olduğunu tescillemiş oldu. Öte yandan söz konusu teröristin Mersin'deki bombalı saldırıda parmak izi olduğu bilinirken çektiği video ile tehditler savurmaya da devam etti.

    takvim.com.tr
    Gözün aydın Bay Kemal!

    Mersin'de PKK'lı teröristlerin gerçekleştirdiği saldırı CHP'nin teröristlere verdiği itibarı bir kez daha ortaya koydu.

    MERSİN'DEKİ TERÖR SALDIRI
    Mersin Mezitli Tece Mahallesi'ndeki polisevine, 26 Eylül saat 23.00 sıralarında PKK'lı 2 kadın terörist, saldırı düzenledi.

    Teröristler, uzun namlulu silahlarla nizamiye kulübesinde nöbet tutan polislere ateş açtı. Polislerin karşılık vermesi ile çatışma çıktı. Çatışmada polis memuru Sedat Gezer, teröristlerden 1'ini vurarak yaraladı. 1'i yaralı 2 terörist, kaçamayacaklarını anlayınca sırt çantalarında taşıdıkları bombalarla kendilerini patlattı, 2'si de öldü. Polisimiz Sedat Gezer ise şehit oldu.

    CHP'NİN RAPORUNDAKİ TERÖRİST
    Yaşanan saldırı sonrası kendini patlatan teröristlerden birinin Zozan Tolan kod adlı Dilşah Ercan olduğu iddiası gündeme geldi. Söz konusu teröristin CHP'nin 2013 yılında hazırladığı "Tutuklu Gazeteciler Raporu"nda adı geçtiği ortaya çıktı.

    CHP tarafından Aralık 2012-Ocak 2013 tarihleri arasında hazırlanan ve Temmuz 2013'te kamuoyu ile paylaşılan "Tutuklu Gazeteciler Raporu: Dünyanın En Büyük Gazeteci Cezaevi Türkiye" başlıklı raporda terörist Dilşah Ercan'ın da adı var.

    Rapor CHP milletvekilleri Nurettin Demir, Veli Ağbaba ve Özgür Özel'in imzasını taşıyor.


    Terörist Zozan Tolan kod Dilşah Ercan

    TERÖRİSTE KALKAN OLDUKLARINI SAKLAMAK İÇİN HÜKÜMETE SALDIRDILAR
    Raporun ortaya çıkmasının ardından CHP'ye tepkiler yükselirken Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel başta olmak üzere parti yönetimi teröristlere sahip çıktıklarını perdelemek için Kandil'in yaptığı "Dilşah Ercan görevinin başındadır." açıklamasına sarılarak hükümeti hedef aldı.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İki gündür kirli propaganda yürüten Erdoğan ve yaveri fotoroman Süleyman… Öldürülen teröristin DNA raporuna rağmen, tam 2 gündür yalan söylediniz, havuz medyanız manşetler attı. Oysa ben ne dolaplar çevirdiğinizi iki gündür biliyorum. Bile bile yalan söylediniz. Şimdi çıkın ve teröriste ait DNA raporunu açıklayın, bu millet bir kez ağzınızdan doğru bir şey duysun. Başsavcıya dosyaya el koyun dediniz. Başsavcıya sesleniyorum, o dosyayı gizlemeye çalışma, biliyoruz gerçekleri… Utanmıyor musunuz!" ifadeleriyle hükümeti hedef alırken teröristi neden gazeteci diye savunduklarına ilişklin bir açıklama yapmadı.

    Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kılıçdaroğlu; 2 gün PKK'nın ipini bekledin, Bizi yine şaşırtmadın. Sizin bu devletle bir meseleniz var. Yapılan saldırıyı ilk önce adamların DEAŞ'a yıktı, tutmayınca adamların 'cinnet geçiren bir kadın Polis' yalanına sarıldı." ifadelerine yer verdi.

        SALDIRIDA PARMAK İZİ VAR
        Soylu, "PKK'nın açıklamasını referans alıp, kabul ettiği teröristlerle ilgili henüz sonucu çıkmamış raporların üzerinden terör örgütünü ve utanılacak parti raporunu korumaya alıyorsun." dedi. Soylu ayrıca parmak izlerinden birinde PKK'lı terörist Dilşah Ercan ile eşleşme çıktığını da duyurdu.

        CHP'nin gazetecisi dağdan tehditler savurdu | İZLE

        TERÖRİST DİLŞAH ERCAN DAĞDA ÇIKTI TEHDİTLER SAVURDU!
        Yaşananlar sonrası Kandil'den servis edilen görüntülerde PKK'lı teröristin patlamadığı ve hayatta olduğu ortaya çıktı.

        Terör örgütü PKK'nın yayın organlarından ANF tarafından servis edilen terörist Dilşah Ercan'ın açıklamasını içeren 1 dakikalık videoda Dilşah Ercan'ın arkasında PKK paçavrası ve terör elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı yer alıyor.

        Söz konusu terörist PKK'nin polisevine düzenlediği saldırıdan bahsederken "Gazetecilik çalışmaları yürütürken yakalandığını" daha sonra devleti hedef alarak "faşist rejimle hesaplaşmak için" dağa çıktığını söylüyor. Terörist Dilşah Ercan hesaplaşmaya devam edeceğini söyleyerek tehditler savuruyor.

        CHP'NİN TERÖRİSTİ SAVUNDUĞU TESCİLLENDİ
        CHP'nin 2013 yılında hazırladığı "Tutuklu Gazeteciler Raporu"nda adı geçen Dilşah Ercan'ın Mersin'deki terör saldırısında kendini patlatan teröristlerden olmadığı ortaya çıksa da PKK adına askerimize ve polisimize kurşun sıkan bir terörist olduğu ortaya çıktı.

        SOSYAL MEDYADA TEPKİLER YÜKSELDİ
        CHP'nin "masum gazeteci" diye pazarladığı Dilşah Ercan'ın terörist olduğunu doğrulanırken sosyal medyada CHP'ye tepkiler yükseldi.

        O tepkilerden bazıları;
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        HangiKredi
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