Son dakika haberi... Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
HASAR OLUŞMADI
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor.
Yerin 14.39 kilometre derinliğinde meydana gelen ve kısa süreli paniğe yol açan depremde, herhangi bir hasar oluşmadı.
SON DEPREMLER
2023.03.31 14:12:27 37.2942 36.6795 5.4 -.- 1.9 -.- KALEDIBI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
2023.03.31 13:56:56 36.9908 36.5998 10.2 -.- 4.6 -.- DEGIRMENCIK-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
2023.03.31 13:47:05 37.5550 37.2165 5.6 -.- 2.5 -.- KUZUCAK-(KAHRAMANMARAS)
2023.03.31 13:33:43 38.4092 40.3678 8.2 -.- 2.3 -.- BELEN-HANI (DIYARBAKIR)
2023.03.31 13:31:37 38.0537 36.6297 17.2 -.- 1.7 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)