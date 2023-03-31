Son dakika haberi... Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

HASAR OLUŞMADI

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor.