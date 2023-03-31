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    • Haberler
    • 31.03.2023 14:23
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    • 31.03.2023 14:42
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    Son dakika: DEPREM | Gaziantep'in İslahiye ilçesi 4.3 ile sallandı | Son depremler

    Son dakika haberi... Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 14 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Depremin ardından herhangi bir olumsuz ihbarda bulunulmadı.

    AJANSLAR
    Gaziantep’te korkutan deprem

    Son dakika haberi... Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    HASAR OLUŞMADI
    Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Gaziantep'in İslahiye ilçesinde saat 13.57'de 4.3 büyüklüğünde deprem oldu.

    Yerin 14.39 kilometre derinliğinde meydana gelen ve kısa süreli paniğe yol açan depremde, herhangi bir hasar oluşmadı.

    SON DEPREMLER
    2023.03.31 14:12:27 37.2942 36.6795 5.4 -.- 1.9 -.- KALEDIBI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
    2023.03.31 13:56:56 36.9908 36.5998 10.2 -.- 4.6 -.- DEGIRMENCIK-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
    2023.03.31 13:47:05 37.5550 37.2165 5.6 -.- 2.5 -.- KUZUCAK-(KAHRAMANMARAS)
    2023.03.31 13:33:43 38.4092 40.3678 8.2 -.- 2.3 -.- BELEN-HANI (DIYARBAKIR)
    2023.03.31 13:31:37 38.0537 36.6297 17.2 -.- 1.7 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

        2023.03.31 13:30:41 37.8642 36.3468 4.9 -.- 1.5 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
        2023.03.31 13:29:16 37.8512 36.3527 5.8 -.- 2.2 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
        2023.03.31 13:19:28 38.4263 37.2240 5.0 -.- 2.6 -.- SARIYATAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
        2023.03.31 13:15:11 40.1868 30.5875 5.0 -.- 2.2 -.- DANISMENT-YENIPAZAR (BILECIK)
        2023.03.31 13:13:47 40.2410 30.7838 5.0 -.- 1.9 -.- HIMMETOGLU-GOYNUK (BOLU)

        2023.03.31 13:08:26 37.9263 36.3872 13.3 -.- 1.3 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
        2023.03.31 13:06:12 37.9612 36.3120 2.3 -.- 2.0 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
        2023.03.31 13:04:40 37.7935 36.4535 1.5 -.- 1.8 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
        2023.03.31 13:02:37 38.1143 36.7748 6.2 -.- 2.2 -.- KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

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        Haberler Haberler Son dakika: DEPREM | Gaziantep'in İslahiye ilçesi 4.3 ile sallandı | Son depremler
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