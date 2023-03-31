Başkan Erdoğan'ın yıkım talimatı verdiği 3 bloklu gökdelenin arazisi halka açıldı

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından 2018 yılı mayıs ayında ihale yoluyla satışa çıkarılan Altınordu ilçesine bağlı Kirazlimanı Mahallesi'ndeki Belde Otel arsası üzerine bir konsorsiyum şirketine 17'şer katlı, 280 daireli 3 bina için ruhsat verildi. Aynı yıl binaların yapımına başlandı.
Büyükşehir Belediyesi'nde yönetim değişikliğinin ardından, yerel seçimlerde Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilen eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler, binaların kentin siluetini bozduğu ve hukuksuz yapıldığı gerekçesiyle yıkımı için konuyu Belediye Meclisi'ne taşıdı.
Burada alınan karar doğrultusunda binalar mühürlendi. Ardından binaların yıkımı için mahkemeye başvuruldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da partisindeki bazı milletvekilleri ile bir araya geldiği toplantıda, "Belediye Başkanı Hilmi Güler'e kaç kez söyledim, nasıl yıkmazsınız?" diyerek binaların yıkılması yönünde talimat verdi.