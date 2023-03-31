Başkan Erdoğan'ın yıkım talimatı verdiği 3 bloklu gökdelenin arazisi halka açıldı

"ORDU İKİNCİ YÜZYILA HAZIRLANIYOR"

Başkan Güler, alandaki gökdelenlerin yıkılmaması halinde emsal teşkil edeceğini de ifade ederek, "Buradaki doğal yapıda tıpkı İstanbul'daki Pierre Loti gibi burayı denizle, çam ağaçlarıyla, çay bahçesi olarak halkımıza açtık. Geliyorlar buraya hem kafalarını dinliyorlar hem de ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Bundan dolayı bir avantajımız oldu. Eğer bunu yapmasaydık, bu bir emsal teşkil edecekti.