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    • Haberler
    • 29.03.2023 07:11
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    • 29.03.2023 07:11
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    Başkan Erdoğan'la gündem özel: ATV - A Haber ortak canlı yayınında soruları cevaplayacak

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam saat 22.00'de ATV, A Haber, A News, A Para ortak canlı yayınında gazetecilerin sorualrını yanıtlayacak. Erdoğan, 14 Mayıs yaklaşırken gündeme ilişkin önemli değrelendirmelerede bulunacak. Porgramda, seçim sürecinden muhalefetin tutumuna, deprem bölgesindeki çalışmalara kadar pek çok konu masaya yatırılacak.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan’la gündem özel

    Cumhurbaşkanı ve Meclis'teki vekil dağılımının belirleneceği 14 Mayıs seçimlerine 2 aydan az bir süre kaldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu akşam saat 22.00'de A Haber ve ATV ortak yayınında seçim çalışmaları ve gündemdeki konulara ilişkin sorulara yanıt verecek. Başkan Erdoğan vatandaşlara verilecek yeni müjdeleri canlı yayında açıklayacak.

    ONLAR SORACAK BAŞKAN ERDOĞAN YANITLAYACAK

    Programda Başkan Erdoğan'a Hilal Kaplan, Okan Müderrisoğlu, Şebnem Bursalı, Melih Altınok ve Salih Nayman çeşitli sorular yöneltecek.

    GÜNDEME İLİŞKİN KRİTİK SORULAR

    Bu kritik sorular arasında "Deprem bölgesinde yeniden inşa süreci nasıl ilerliyor? Seçim kampanyası nasıl yürütülecek? Vatandaşa hangi yeni müjdeler verilecek? Ekonomi ve dış politikada hangi yeni adımlar atılacak?" gibi gündemi ilgilendiren önemli konular yer alıyor.

    BAŞKAN ERDOĞAN İLE GÜNDEM ÖZEL
    Başkan Erdoğan ile Gündem Özel, bu akşam (29 Mart Çarşamba) saat 22.00'de A Haber ve ATV ekranlarında olacak.
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