Başkan Erdoğan'la gündem özel: ATV - A Haber ortak canlı yayınında soruları cevaplayacak

GÜNDEME İLİŞKİN KRİTİK SORULAR

Bu kritik sorular arasında "Deprem bölgesinde yeniden inşa süreci nasıl ilerliyor? Seçim kampanyası nasıl yürütülecek? Vatandaşa hangi yeni müjdeler verilecek? Ekonomi ve dış politikada hangi yeni adımlar atılacak?" gibi gündemi ilgilendiren önemli konular yer alıyor.

BAŞKAN ERDOĞAN İLE GÜNDEM ÖZEL

Başkan Erdoğan ile Gündem Özel, bu akşam (29 Mart Çarşamba) saat 22.00'de A Haber ve ATV ekranlarında olacak.