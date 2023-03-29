TOGG'da ön siparişler tamam! Heyecanla beklenen gün geldi: Çekiliş zamanı

Türkiye'nin yerli otomobil girişimi Togg için nefesler tutuldu. 2023 yılı boyunca kullanıcılarla buluşacak 20 bin T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyecek çekiliş süreci bugün başlıyor.

Ön sipariş sayısı 177 bin 467 olan Togg'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "177 bin 467 T10X ön siparişi. İlginiz için teşekkür ederiz. Çekiliş 29 Mart'ta YouTube kanalımızda" ifadeleri kullanıldı.