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    • 25.03.2023 17:10
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    Muharrem İnce, Sinan Oğan, Doğu Perinçek... 100 bin imza toplandı mı? Hangi aday kaç imza aldı?

    Cumhurbaşkanı adayı gösterilmek istenen ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından başvuruları kabul edilen 10 isim için 100 bin imza toplama süreci 4'üncü gününde de devam ediyor. Muharrem İnce 100 bin imzaya yakaladı. Sinan Oğan ve Doğu Perinçek geriden geliyor. Peki 27 Mart'ta sona erecek imza toplama sürecinin 4. gününde hangi aday kaç imza aldı?

    takvim.com.tr
    Anca 100 bin

    14 Mayıs seçimleri için süreç ilerliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhur İttifakı'nın adayı olurken 6+1'li koalisyonun adayı kavgalar ve pazarlıklar sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

    Seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmek istenen ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından başvuruları kabul edilen 11 isim için 100 bin imza toplama süreci 4'üncü gününde de devam ediyor.

    Cumhur İttifakı'na katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, cumhurbaşkanlığı adaylığından da çekildi. Erbakan'ın çekilmesi sonrası geriye kalan 10 adayın aday olabilmeleri için 27 Mart saat 20.00'ye kadar 100 bin imza toplaması gerekiyor.

    HANGİ ADAY KAÇ İMZA TOPLADI?

    MUHARREM İNCE 100 BİN'İ BULDU
    Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Saat 17.00 itibariyle 100 bin imzayı aşarak 3'üncü Cumhurbaşkanı adayı oldu.

    Cumhurbaşkanları adaylarının 4'ncü günü 16:00 itibariyle aldıkları imza sayısı ise şöyleydi;

    Muharrem İnce: 97.217

    Sinan Oğan: 55.955

        Doğu Perinçek: 19.362

        3. GÜN KİM KAÇ İMZA İLE KAPATTI?
        Öte yandan 24 Mart Cuma saat 20.00 itibarıyla; Muharrem İnce 76 bin 901, Muhammed Ali Fatih Erbakan 69 bin 79, Sinan Oğan 39 bin 317, Doğu Perinçek 16 bin 192, Yakup Türkal 2 bin 31, Erkan Trükten 1116, Tevfik Ahmet Özal 807, İrfan Uzun 447, Halil Murat Ünver 285, Hilmi Özden 225 ve Davut Turan 92 imzaya ulaşmıştı.

        İMZA İLÇE SEÇİM KURULLARINA
        Vatandaşlar aday olarak görmek istedikleri isimler için kimlik belgeleriyle ilçe seçim kurullarına giderek imza verebiliyor. Bu işlem internet üzerinden elektronik imzayla yapılmıyor.

        İMZA SAYISINA ULAŞANA PARA İADESİ
        100 bin seçmen tarafından aday gösterilen kişiye, talebi halinde başvuru için ödediği 555 bin 980 lira iade edilecek. Adaylık için yeterli imzaya ulaşamayanların yatırdığı ücret ise Hazine'ye gelir kaydedilecek.

        TEK BİR ADAY İÇİN İMZA
        Seçmenler, YSK'nın ilanında belirtilen adaylardan sadece biri için ve bir kez teklifte bulunabilecek.

        31 MART'TA RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANACAK
        Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 31 Mart'ta, Resmi Gazete'de yayımlanacak ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.

            100 BİN İMZA ŞARTI
            Anayasanın 101. maddesine göre; cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde 5'ini almış olan siyasi partiler ile en az 100 bin seçmen aday gösterebiliyor.

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