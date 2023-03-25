Muharrem İnce, Sinan Oğan, Doğu Perinçek... 100 bin imza toplandı mı? Hangi aday kaç imza aldı?

14 Mayıs seçimleri için süreç ilerliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhur İttifakı'nın adayı olurken 6+1'li koalisyonun adayı kavgalar ve pazarlıklar sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

Seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmek istenen ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından başvuruları kabul edilen 11 isim için 100 bin imza toplama süreci 4'üncü gününde de devam ediyor.

Cumhur İttifakı'na katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, cumhurbaşkanlığı adaylığından da çekildi. Erbakan'ın çekilmesi sonrası geriye kalan 10 adayın aday olabilmeleri için 27 Mart saat 20.00'ye kadar 100 bin imza toplaması gerekiyor.

HANGİ ADAY KAÇ İMZA TOPLADI?