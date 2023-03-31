BRİSA TEMETTÜ NE ZAMAN DAĞITILACAK ?

BRISA, 29 Mart 2023 tarihinde temettü dağıtımı yapacağını açıkladı. Şirket, hisse başına brüt 3,60 TL, hisse başına net 3,24 TL temettü dağıtacağını yatırımcısı ile paylaşıldı ancak yatırımcının en çok merak ettiği sorulardan biri de hesaplara ne zaman geçeceği oldu. Yapılan temettü ödemesinden sonraki 2 gün içerisinde yatırımcıların hesabına geçeceği bildirildi.