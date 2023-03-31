Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRISA) ve Federal-Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş. (FMIZP), temettü ödeyeceğini duyurdu. Yatırımcılara verilen haber sonrası en sık aratılanlar arasında temettü ödeme takvimi yer aldı. Peki, FMZP temettü ödemesi ne zaman? BRISA temettü tarihi ne zaman? İşte detaylar...
FMZP VE BRIS'DAN TEMETTÜ MÜJDESİ!
Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRISA), 1.098.420.750 TL tutarında temettü dağıtacağını açıkladı. BRİSA kaynakları, ödenmiş sermayeye bölünerek hesap edilen bedelsiz potansiyeli yüzde 964,3 olarak açıklandı. Şirket bilanço verilerini açıklamasının ardından temettü dağıtacağını yatırımcıları ile paylaştı. BRİSA, brüt toplam 1.098.420.750 TL temettü dağıtacak.
BRİSA TEMETTÜ NE ZAMAN DAĞITILACAK ?
BRISA, 29 Mart 2023 tarihinde temettü dağıtımı yapacağını açıkladı. Şirket, hisse başına brüt 3,60 TL, hisse başına net 3,24 TL temettü dağıtacağını yatırımcısı ile paylaşıldı ancak yatırımcının en çok merak ettiği sorulardan biri de hesaplara ne zaman geçeceği oldu. Yapılan temettü ödemesinden sonraki 2 gün içerisinde yatırımcıların hesabına geçeceği bildirildi.