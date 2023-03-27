'Sana Özel' operasyonda tam gaz mesai: Twitter'ın seçim manipülasyonu sürüyor

Seçimlere sayılı günler kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek veren hesapların görünürlüğü ve etkileşimleri düşürülürken, muhalif liderler, muhalif hesaplar, hatta FETÖ ve PKK hesapları Twitter algoritması tarafından önerilmeye başlandı.
KILIÇDAROĞLU ÖN PLANDA
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun hesabının da bu etkileşim operasyonunda olduğu, paylaşımları, takip edilmese bile kullanıcılara zorla gösterildiği görülüyor.
Muhalif hesaplar bu şekilde ücretsiz şekilde reklam ve etkileşimle desteklenirken, Başkan Erdoğan'a yakın hesaplara etkileşim kısıtlaması ve sansür uygulanıyor. Erdoğan'a yakın hesaplar para karşılığı bile Twitter'da reklam yaptıramıyor.