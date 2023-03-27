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    • Haberler
    • 27.03.2023 07:31
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    • 27.03.2023 07:34
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    'Sana Özel' operasyonda tam gaz mesai: Twitter'ın seçim manipülasyonu sürüyor

    Twitter algoritmasında yapılan değişiklikler, kullanıcıların kendi beğenileri dışında bulunan sayfalar ve kişilerin zaman akışında önlerine çıkmasına neden oluyor. 'Sana Özel' kapsamında pazarlanan algoritma değişiminde, muhalefe yakın ve Türkiye karşıtı hesapların ön plana çıkması kullanıcıların tepkisine neden oldu. Elon Musk'ın yakın zamanda yaptığı açıklamaların aksine; seçime kısa süre kala Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a destek veren hesapların etkileşimleri düşürüldü. Kemal Kılıçdaroğlu ve yandaşlarına ait hesaplarla FETÖ ve PKK hesapları ise önerilmeye başlandı.

    ’Sana Özel’ operasyonda tam gaz mesai:

    Seçimlere sayılı günler kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek veren hesapların görünürlüğü ve etkileşimleri düşürülürken, muhalif liderler, muhalif hesaplar, hatta FETÖ ve PKK hesapları Twitter algoritması tarafından önerilmeye başlandı.

    KILIÇDAROĞLU ÖN PLANDA
    Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun hesabının da bu etkileşim operasyonunda olduğu, paylaşımları, takip edilmese bile kullanıcılara zorla gösterildiği görülüyor.

    Muhalif hesaplar bu şekilde ücretsiz şekilde reklam ve etkileşimle desteklenirken, Başkan Erdoğan'a yakın hesaplara etkileşim kısıtlaması ve sansür uygulanıyor. Erdoğan'a yakın hesaplar para karşılığı bile Twitter'da reklam yaptıramıyor.

    MUSK İTİRAF ETMİŞTİ
    Twitter yöneten Elon Musk tepkilerin ardından açıklama yapmak durumunda kalmış, 31 Mart'ta yaptığı açıklamada sosyal medya platformunun bundan sonra açık kaynak olarak sunulacağını duyurmuştu.

        HEDEF TÜRKİYE
        Twitter yıllarca Pentagon'un gizli propaganda operasyonlarına destek olurken, Pentagon eli ile planlanan ve askeri birimlerce uygulanan bu psikolojik savaşın en büyük hedeflerinden birisi de Türkiye olmaya devam ediyor.

        Twitter hakkında yayınlanan belgeleri konu alan paylaşımlarda, Elon Musk, Twitter eli ile yürütülen bu operasyonlara Twitter Files'ı yayınlayarak müdahale ettiğini ifşa etmişti.

        5.3 MİLYON BOT HESAP VAR
        İstihbarat raporlarında 6 Şubat ile 13 Mart arasında son bir ayda, gündem olan etiketlere yazılan 5 milyon 362 bin 730 paylaşım bilgisayarlar tarafından yönetilen bot (sahte) hesaplardan yapıldı.
        Bot hesapların yüzde 27'sinin FETÖ ve PKK'ya ait olduğu ortaya çıkarken, kullanıcılar yaşananlara isyan etti.


        Gazeteci Zafer Şahin ise Türkiye'de seçim öncesi bot hesaplarla bir operasyon yapıldığını belirterek, "Twitter'da bu çalışma için 1 milyon hesap açıldı. Aynı metin, binlerce farklı hesaptan paylaşılarak algı çalışması yapılıyor" ifadelerine yer verdi.

            BOT HESAPLARDAN AYNI TWEET
            Twitter'da yapılan incelemede aynı mesajların farklı bot (sahte) hesaplar tarafından birçok hesaptan farklı saatlerde atılarak kullanıcıların önüne çıkarıldığı belirlendi. Bunların bir örneği de "Ben Konyalı bir köylüyüm. 20 senedir AKP'ye oy verdim ama artık yetti. Traktöre tekerlek alacak param yok. Tekerlek alsam mazot alacak param yok. Artık milletin adamı Kılıçdaroğlu'na oy vermenin zamanı geldi. Oyum Kılıçdaroğlu'na" paşlaşımı oldu. Yine bir başka hesap ise siyasi parti liderlerinin paylaşımlarının altına farklı şehirlerde yaşayan farklı isimler gibi tweet'ler attı.


            AVUKATTA 'ÇIT' YOK
            Twitter bot hesapların paylaşımlarına izin vermeye devam ederken, Twitter'ın İstanbul Şişli'de açıldığı belirtilen ofisi sessizliğini koruyor. Sabah'ta yer alan habere göre, yapılan manipülasyonlarla ilgili sorulara karşı Twitter avukatı Gönenç Gürkaynak, halen Twitter'ın Türkiye'deki avukatlığına devam ettiğini, serbest avukat olarak herhangi bir müvekkilinin konusu üzerinde hiçbir zaman basına açıklama yapmadığını belirterek konuşmadı.


            MANİPÜLASYON TAM GAZ
            Sosyal medya üzerinden takip ettiği hesapların paylaşımlarını öğrenmek için giriş yapan kullanıcılar 14 Mayıs seçimlerinin yaklaşmasıyla karşılarına çıkan paylaşımlar nedeniyle isyan etti. Birçok kullanıcı yaşanan bu duruma sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.
            Uğur Yenisu: Takip etmediğim hesaplar sanki takipteymişim gibi karşıma düşüyor. Buna bir çözüm var mı? Zira çok salak şeylerle karşılaşıyorum. Örnek: Kılıçdaroğlu ilk turda yüzde 70 oy alır gibi. Güleceğim ortam müsait değil.
            Eyüp Aytan: Twitter'da hiç takip etmediğim CHP'li ve diğer muhalif hesaplar önüme geliyor. Takip ettiklerimden daha fazla bunları görüyorum. Anlaşılan Twitter da seçim dönemini başlatmış. Manipülasyon tam gaz.
            Aslan Balcı: Takip etmediğim halde önüme "sana özel" temasıyla Kemalist, FETÖ'cü ve çakma solcuların paylaşımları düşüyor.
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