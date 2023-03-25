CENTCOM'un psikolojik harbinde Türkiye ve yaklaşan seçimler hedefte! Twitter'da milli iradeye 'beyaz' ve 'kara' listeli kirli operasyon

Türkiye, ikinci yüzyılının en önemli dönemeci olan 2023 seçimleri için gün sayıyor.
14 Mayıs'ta yapılacak oy verme işlemi dünya tarafından yakından takip edilirken bu süreçte önemli bir propaganda mekanizması olan sosyal medya platformları kilit taşı pozisyonunda yer alıyor. Dezenformatif bilgiler ve yürütülen algılarla seçmenler manipüle edilmek isteniyor.
Son günlerde Twitter'da teknik müdahalelerle algı operasyonları yürütüldüğü konuşulmaya başlandı.
Twitter kullanıcılarını "SANA ÖZEL" ve "TAKİP EDİLENLER" sayfalarıyla karşılamaya başladı. Birçok kullanıcı ilgi duymadığı görüş ve içeriklere maruz kaldı.
Takvim.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Siber Güvenlik Uzmanı Ersin Çahmutoğlu, FETÖ ve PKK gibi örgütlerin seçim ağzı dezenformasyon yayan oluşumlarla işbirliği yapmasının muhtemel olduğunu söyledi.
Öte yandan birtakım şirketlerin gelişmiş program ağlarıyla ülkelerdeki seçmenleri manipüle ettiği biliniyor.
Çahmutoğlu, Twitter'ın ABD tekelinde olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı;
ABD İSTEDİĞİ GİBİ KULLANIYOR
Amerikan devleti Twitter'ı dış politikada istediği gibi yönlendiriyor, istediği hesapları bastırıyor, istediği hesapları da öne çıkartıyor. Pentagon'un Orta Doğu'da yürüttüğü askeri faaliyetlerin övülmesi, alkışlanması, öne çıkarılması gibi meseleler var. ABD seçimlerinde de kendi çıkarları doğrultusunda 'Clinton'lar, Demokratlar diyelim Trump aleyhine, Cumhuriyetçiler aleyhine Twitter'ı kullanmışlar.
Tüm bu yaşananların etkisi sürerken Twitter'ın Türkiye'deki seçim sürecini etkilemeye, muhalif algıyı üstün kılmaya yönelik adımları da sürüyor.
"TWİTTER HEM ŞİRKET HEM DE SUÇ MAHALİ"
Bilindiği üzere Twitter, ABD'deki seçmen tercihine de müdahalede bulunmuş, o dönem Elon Musk "Twitter hem bir sosyal medya şirketi hem de suç mahali" çıkışını yapmıştı.
Aralık 2022'den bu yanan ortaya çıkan belgeler ise ABD'nin Twitter üzerinden psikolojik harp operasyonları yürüttüğü, istediği konunun üzerini örtüp istediği konuyu da yaydığı gözlemlendi. Bazı hesapların kasıtlı bir şekilde sansüre maruz kaldığı bazı kişilerin de görünürlüğünün artırıldığı dikkati çekti.
KAMUOYUNDAN GİZLİ OLARAK KARA LİSTE OLUŞTURULDU, GÜNDEME MÜDAHALE EDİLDİ
Elon Musk, bu duruma Twitter Files'ı yayınlayarak müdahale etti. 9 Aralık 2022'de yayınlanan ilk dosyalarda Twitter çalışanlarınca, tamamen kamuoyundan gizli olarak kara liste (Blacklist) oluşturulduğu, trend topic'lere müdahale edildiği, odağa giren hesapların görünürlüğünün azaltıldığı açıklandı.