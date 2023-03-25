CENTCOM'un psikolojik harbinde Türkiye ve yaklaşan seçimler hedefte! Twitter'da milli iradeye 'beyaz' ve 'kara' listeli kirli operasyon





Öyle ki, COVID kapanmalarının çocuklar için olumsuz olduğunu iddia edenler bile sansüre uğradı. "Trends Blacklist" kapsamına alınan kişilerin tweetleri trend konularda engellendi.







FİLTRELEME YAPILDI, TWEET GÖRÜNÜRLÜĞÜNE MÜDAHALE EDİLDİ

"Search Blacklist" kapsamına alınan kişiler arama sonuçlarından filtrelenerek çıkarıldı. "Do Not Amplify" kategorisine alınanların tweetlerin görünürlüğü düşürüldü.







Elon Musk'un Twitter'ın başına geçmesine kadar kullanıcılar bu durumdan şüpheleniyordu. Kamuoyuna böyle bir sansürlemenin olmadığını söyleyen Twitter yönetimi ise şirket içerisinde Görünürlük Filtreleme (Visibility Filtering-VF) dedikleri uygulamaya devam ediyorlardı.

Görünürlük Filtreleme (VF), kullanıcıların aranarak bulunması, belirli tweetlerin bulunabilirliğinin engellenmesi, seçilen kullanıcıların tweetlerinin trendde görünmesinin engellenmesi gibi birçok fonksiyona sahip.

Şirket bu sansürlemeyi, SIP-PES diye adlandırdığı politikaları baz alarak (kamuoyundan gizli olarak) SRT-GET birimi eliyle yapmaktaydı.