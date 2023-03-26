6'lı koalisyonun "diploma" yalanının arkasında yatan derin korku: "Siyaset üretemeyen kifayetsizler"

Türkiye seçimlere giderayak 6'lı koalisyonun kirli yalan ve algı operasyonlarına maruz kalıyor. Gelecek ve İYİ Parti son günlerde "Erdoğan'ın diploması yok aday olamaz" algısına girişti. CHP medyasının vazgeçilmez tetikçilerinden Fatih Portakal ve yalanların 'SÖZCÜ'sü de sistematik bir şekilde iftirayı yaydı. Gelişme üzerine Marmara Üniversitesi'nden iftiraları bozguna uğratan bir açıklama geldi.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN MEZUNİYET BELGELERİ | VİDEO İZLE
Üniversite, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a 1 Kasım 1991'de rektör ve dekan imzasıyla diploma verildiğini duyurdu. Erdoğan'ın diploma kaydının Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Lisans Diploma Defteri'nde bulunduğu belirtilirken 4694 kütük numarasına bağlı 8345 sayısı ile numaralandırıldığına dikkat çekildi.
Böylelikle kuyruklu diploma yalanı bir kez daha bozguna uğratıldı. Ayrıca Başkan Erdoğan'ın üniversite mezuniyet diploması İletişim Başkanı Fahrettin Altun, tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.
YALANDAN BESLENEN CANAVAR
Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarları Mehmet Barlas ve Mahmut Övür, 6'lı koalisyonun oluşturan partilerin FETÖ'cülerine peşine takılarak yeniden gündeme getirdiği "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversite diploması yok" yalanıyla ilgili dikkat çeken tespitlerde bulundu. Akılalmaz iddiaların utanmadan sıkılmadan defalarca temcit pilavı gibi yeniden gündeme getirildiğini dile getiren Barlas, "Merak ettiğim şey ise buna inanan içimizdeki eğitimli cahiller hiç utanmıyorlar mı acaba?" ifadelerini kullandı. Övür ise, "İkna olurlar mı dersiniz? Hiç sanmıyorum, Türkiye'deki muhalefeti yönlendiren siyaset, medya ve akademik kurmay kadro hiç değişmedi. Onlar yalandan beslenen bir canavardı. Tıpkı 60 darbesi öncesi, "Üniversite öğrencileri kıyma makinesinden geçiriliyor" diyen ataları gibi... O canavar her defasında yenildi ama fırsat bulduğunda da yalana ve tehdide devam etti." dedi.