6'lı koalisyonun "diploma" yalanının arkasında yatan derin korku: "Siyaset üretemeyen kifayetsizler"



Eski YÖK Başkanı bunu söyler de pusuda bekleyen medya yalancıları harekete geçmez mi? Diploma yalanına ilk sarılan da tescilli bir yalan makinesi olarak yeniden televizyonlara dönen Washington Portakalı oldu ve manşetini attı:

"Bunun peşini bırakmam..."



Yalanın kokusunu alan FETÖ'cüler ve PKK'lılar da onun peşini bırakmadı ve sosyal medyaya üşüştü. Tabii bu konuda hakkını teslim edelim; ilk harekete geçenlerden biri de provokasyon konusunda özel yeteneğe sahip olan terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'tı.

Tablo ürkütücü değil mi?



Seçime şunun şurasında iki aydan az bir zaman var ve muhalefet kadroları yıllardır tekrar edilen bir yalana sığınıyor. Önceki gün İletişim Başkanlığı, bu yıkım ekibinin iddialarını son kez belgelerle yalanladı.



İkna olurlar mı dersiniz?

Hiç sanmıyorum, Türkiye'deki muhalefeti yönlendiren siyaset, medya ve akademik kurmay kadro hiç değişmedi. Onlar yalandan beslenen bir canavardı. Tıpkı 60 darbesi öncesi, "Üniversite öğrencileri kıyma makinesinden geçiriliyor" diyen ataları gibi... O canavar her defasında yenildi ama fırsat bulduğunda da yalana ve tehdide devam etti.

Bu defa son olsun!

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İşte Barlas'ın bugünkü yazısı:



Seçim süreci tüm hızıyla ilerliyor. Bir yandan milletvekili adayları belirleniyor, diğer yandan ittifak pazarlıkları sürüyor. İttifak pazarlıklarında son görüşme Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce arasında yaşanacak.



Muharrem İnce, muhtemel olarak 100 bin imza toplamayı başaran tek lider olacak. Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılmasıyla birlikte, Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adayı 6'lı Masa'yı çıldırtacak noktaya getirdi.