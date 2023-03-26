Mont, bot ne varsa giyinin! Meteoroloji İstanbul dahil 37 ili tek tek açıkladı! Yarın değil bugün başlıyor! Bardaktan boşanırcasına yağacak!

26 MART 2023 HAVA NASIL OLACAK?

Yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Kütahya, Sivas çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.