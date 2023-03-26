Mont, bot ne varsa giyinin! Meteoroloji İstanbul dahil 37 ili tek tek açıkladı! Yarın değil bugün başlıyor! Bardaktan boşanırcasına yağacak!
Mont, bot ne varsa giyinin! Meteoroloji İstanbul dahil 37 il tek tek açıkladı! Yarın değil hemen bugün başlıyor! Bardaktan boşanırcasına yağacak! Sabah saatlerinden itibaren hava durumunu araştıran vatandaşlara peş peşe uyarı yapıldı. Yaz geldi diye sevinenlere kötü haber geldi. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunuyor. İşte il il 5 günlük hava durumu raporu. 26-27-28-29-30 Mart 2023 hava durumu.
Havalar tekrar soğuyor. Son günlerde yurt genelinde bir soğuk bir sıcak havalar kafaları karıştırırken yeni açıklama geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 5 günlük hava durumu raporunu yayımlayarak, 81 ilde 5 gün boyunca havaların nasıl olacağını duyurdu. Peki bu hafta yağmur, kar var mı? İşte yanıtı...
26 MART 2023 HAVA NASIL OLACAK?
Yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Kütahya, Sivas çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Tunceli, Bingöl ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.
3 UYARI!
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Tunceli, Bingöl ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.