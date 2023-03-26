RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Trend Mont, bot ne varsa giyinin! Meteoroloji İstanbul dahil 37 ili tek tek açıkladı! Yarın değil bugün başlıyor! Bardaktan boşanırcasına yağacak!

Mont, bot ne varsa giyinin! Meteoroloji İstanbul dahil 37 ili tek tek açıkladı! Yarın değil bugün başlıyor! Bardaktan boşanırcasına yağacak!

Mont, bot ne varsa giyinin! Meteoroloji İstanbul dahil 37 il tek tek açıkladı! Yarın değil hemen bugün başlıyor! Bardaktan boşanırcasına yağacak! Sabah saatlerinden itibaren hava durumunu araştıran vatandaşlara peş peşe uyarı yapıldı. Yaz geldi diye sevinenlere kötü haber geldi. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunuyor. İşte il il 5 günlük hava durumu raporu. 26-27-28-29-30 Mart 2023 hava durumu.

26.03.2023 11:05 - Son Güncelleme: 26.03.2023 12:04
Mont, bot ne varsa giyinin! Meteoroloji İstanbul dahil 37 il tek tek açıkladı! Yarın değil bugün başlıyor! Bardaktan boşanırcasına yağacak!

Havalar tekrar soğuyor. Son günlerde yurt genelinde bir soğuk bir sıcak havalar kafaları karıştırırken yeni açıklama geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 5 günlük hava durumu raporunu yayımlayarak, 81 ilde 5 gün boyunca havaların nasıl olacağını duyurdu. Peki bu hafta yağmur, kar var mı? İşte yanıtı...

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Mont, bot ne varsa giyinin! Meteoroloji İstanbul dahil 37 il tek tek açıkladı! Yarın değil bugün başlıyor! Bardaktan boşanırcasına yağacak!

26 MART 2023 HAVA NASIL OLACAK?

Yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Kütahya, Sivas çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Mont, bot ne varsa giyinin! Meteoroloji İstanbul dahil 37 il tek tek açıkladı! Yarın değil bugün başlıyor! Bardaktan boşanırcasına yağacak!

Yağışların; Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Tunceli, Bingöl ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

Mont, bot ne varsa giyinin! Meteoroloji İstanbul dahil 37 il tek tek açıkladı! Yarın değil bugün başlıyor! Bardaktan boşanırcasına yağacak!

HAVA SICAKLIĞI: Kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Mont, bot ne varsa giyinin! Meteoroloji İstanbul dahil 37 il tek tek açıkladı! Yarın değil bugün başlıyor! Bardaktan boşanırcasına yağacak!

3 UYARI!

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Tunceli, Bingöl ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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