Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "Şehircilik destanı yazacağız"

"İHYA VE İNŞA SÜRECİ BİLİMSEL, HIZLI VE GÜÇLÜ ŞEKİLDE YÜRÜTÜLÜYOR"

Bakanlığın yaptığı açıklamada ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ilk etapta 17 bin 902 konutun temellerinin atıldığı anımsatılarak, 11 ilde bir yıl içinde 319 bin konutun inşa edileceği aktarıldı.