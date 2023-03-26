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    • 26.03.2023 12:50
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    • 26.03.2023 13:36
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    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "Şehircilik destanı yazacağız"

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde şu ana kadar 53 bin 830 konutun yapım sürecini başlattıklarını, 22 bin 467'sinin temellerini attıklarını bildirdi. Yapım sürecine başlanan konutların videosunu paylaşan Bakan Kurum, "yeniden ihya ve inşa süreciyle 11 ilde yeni bir şehircilik destanı yazacaklarını" belirtti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Şehircilik destanı yazacağız

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde kalıcı konutların temel atma işlemlerini sürdürdüklerini kaydetti.

    Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri, Adana, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Elazığ'da yapım sürecine başlanan konutların videosunu paylaşan Bakan Kurum, "yeniden ihya ve inşa süreciyle 11 ilde yeni bir şehircilik destanı yazacaklarını" belirtti.

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıkladı; "Şehircilik destanı yazacağız"

    Kurum, "Deprem bölgesinde şu ana kadar 53 bin 830 konutumuzun yapım sürecini başlattık. 22 bin 467'sinin temellerini attık." ifadelerini kullandı.

        "İHYA VE İNŞA SÜRECİ BİLİMSEL, HIZLI VE GÜÇLÜ ŞEKİLDE YÜRÜTÜLÜYOR"
        Bakanlığın yaptığı açıklamada ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ilk etapta 17 bin 902 konutun temellerinin atıldığı anımsatılarak, 11 ilde bir yıl içinde 319 bin konutun inşa edileceği aktarıldı.

        Depremlerden etkilenen bölgelerin yeniden ihya ve inşa sürecinin bilimsel, hızlı ve güçlü şekilde yürütüldüğü, yeni yerleşim yerlerinin tespiti aşamasında fay hattına uzaklığı ve zeminin sıvılaşma durumu üzerinde çalışıldığı vurgulandı.

        Açıklamada, ovalardan dağlara doğru yerleşim planının benimsendiğine dikkat çekilerek, afet konutlarının, en doğru, en sağlam zemine, radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle yatay ve yöresel mimariye uygun, zemin artı 3-4 katı geçmeyecek şekilde inşa edildiği bildirildi.

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