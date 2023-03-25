Son dakika: DEPREM | Kahramanmaraş'ta 4.5 büyüklüğünde deprem | Son depremler

Son dakika haberi.... Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde saat 07.39'da 4.5 büyüklüğünde, 7 km derinliğinde bir deprem meydana geldi.

PANİĞE NEDEN OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Ekinözü ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 07.39'da oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

Kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedilen deprem, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.

SON DEPREMLER

2023.03.25 07:39:32 38.0687 37.0170 7.2 -.- 4.5 -.- KABAKTEPE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)

2023.03.25 07:24:26 37.7927 29.1593 2.9 -.- 1.6 -.- PINARKENT-(DENIZLI)

2023.03.25 07:22:48 37.4395 36.9300 5.0 -.- 2.3 -.- KUPELIKIZ-(KAHRAMANMARAS)