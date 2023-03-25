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    • Haberler
    • 25.03.2023 07:52
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    • 25.03.2023 08:38
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    Son dakika: DEPREM | Kahramanmaraş'ta 4.5 büyüklüğünde deprem | Son depremler

    Son dakika haberi.... Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde saat 07.39'da 4.5 büyüklüğünde, 7 km derinliğinde bir deprem meydana geldi. Deprem, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.

    AJANSLAR
    Kahramanmaraş’ta korkutan deprem

    Son dakika haberi.... Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde saat 07.39'da 4.5 büyüklüğünde, 7 km derinliğinde bir deprem meydana geldi.

    PANİĞE NEDEN OLDU
    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Ekinözü ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 07.39'da oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

    Kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedilen deprem, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.

    Kahramanmaraş'ta korkutan deprem

    SON DEPREMLER
    2023.03.25 07:39:32 38.0687 37.0170 7.2 -.- 4.5 -.- KABAKTEPE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
    2023.03.25 07:24:26 37.7927 29.1593 2.9 -.- 1.6 -.- PINARKENT-(DENIZLI)
    2023.03.25 07:22:48 37.4395 36.9300 5.0 -.- 2.3 -.- KUPELIKIZ-(KAHRAMANMARAS)

    2023.03.25 07:13:15 40.8435 31.7225 3.2 -.- 1.6 -.- MESCICELE-(BOLU)
    2023.03.25 07:10:14 36.8735 27.9560 11.4 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
    2023.03.25 07:04:35 38.2280 37.1782 3.9 -.- 1.5 -.- HASANKENDI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

    2023.03.25 06:54:21 38.3525 37.7483 11.9 -.- 1.5 -.- KEPEZ-AKCADAG (MALATYA)
    2023.03.25 06:49:41 38.4825 37.3777 7.5 -.- 2.2 -.- YARIMCA-DARENDE (MALATYA)
    2023.03.25 06:46:05 37.3203 39.2168 7.6 -.- 1.8 -.- ACARYURT-(SANLIURFA)

        2023.03.25 06:40:13 36.1948 36.0132 5.7 -.- 2.5 -.- YAYLICA-SAMANDAG (HATAY)
        2023.03.25 06:35:36 38.1480 36.5625 5.0 -.- 1.7 -.- KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
        2023.03.25 06:31:45 38.8295 39.5532 5.0 -.- 2.0 -.- KONURAT-PERTEK (TUNCELI)

        2023.03.25 06:29:53 37.5703 26.8352 5.6 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI
        2023.03.25 06:20:51 37.5300 36.1868 1.0 -.- 1.8 -.- KOCLU-KADIRLI (OSMANIYE)
        2023.03.25 06:11:50 37.7792 36.5487 7.1 -.- 2.3 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)
        2023.03.25 06:00:26 37.8432 36.4063 2.8 -.- 1.6 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

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        Haberler Haberler Son dakika: DEPREM | Kahramanmaraş'ta 4.5 büyüklüğünde deprem | Son depremler
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