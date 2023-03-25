Kentsel dönüşüm değil kentsel devrim! Depremzedelere konut müjdesi: 8 ayda tamamlayacağız

'Asrın Felaketi'nin ardından ketnsel dönüşüme yönelik engelleyici adımların nasıl bir faciaya neden olduğu ortaya çıktı. Yeni bir felaketi önleyebilmek adına tüm durdurma ve engelleme çalışmalarına karşın hükümet güçlü adımlar atıyor.

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Afet bölgesinde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Sabah gazetesi Mahmut Övür, kentsel dönüşüme ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Övür, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, depremzedeler için hazırlanan yeni konutların yapımıyla ilgili olarak daha erken hedefe varılacağına ilişkin sözlerini de köşesinde paylaştı.