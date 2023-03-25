Kentsel dönüşüm değil kentsel devrim! Depremzedelere konut müjdesi: 8 ayda tamamlayacağız

'Asrın Felaketi'nin ardından ketnsel dönüşüme yönelik engelleyici adımların nasıl bir faciaya neden olduğu ortaya çıktı. Yeni bir felaketi önleyebilmek adına tüm durdurma ve engelleme çalışmalarına karşın hükümet güçlü adımlar atıyor.
8 AYDA TAMAMLAYACAĞIZ
Afet bölgesinde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Sabah gazetesi Mahmut Övür, kentsel dönüşüme ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Övür, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, depremzedeler için hazırlanan yeni konutların yapımıyla ilgili olarak daha erken hedefe varılacağına ilişkin sözlerini de köşesinde paylaştı.
İşte Övür'ün yazısından önemli bölümler:
Başkan Erdoğan'ın katılımıyla binlerce konutun temeli atıldı.
Bakan Kurum, binaların bitişiyle ilgili iddialı bir tarih verdi:
"Cumhurbaşkanımız bir yıl süre verdi. Tecrübelerimizden biliyoruz, 8 ayda tamamlayacağız."
Bakan Kurum'la kısa sohbetimizde hem kentsel dönüşümü hem de felaketlere devlet, yerel yönetimler ve toplum olarak nasıl bakılması gerektiğini konuştuk.
İlk tespiti uyarı niteliğindeydi:
"Yaşadığımız her felaketi bir süre sonra unutuyoruz. Vatandaş da dahil bazı şeylerin ya farkında değiliz ya da görmek istemiyoruz. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımız, sosyal konutuyla, kentsel dönüşümüyle büyük mücadele veriyor. Ama aynı bakış açısı herkeste yok. Ne vatandaşta var ne de muhalefette."