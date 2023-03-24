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    • Haberler
    • 24.03.2023 16:09
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    • 24.03.2023 17:00
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    Yeniden Refah Cumhur İttifakı'na katıldı

    Son dakika haberi! Yeniden Refah Partisi 4. parti olarak Cumhur İttifakı'na katıldı. Yeniden Refah Partisi temsilcileri, Cumhur İttifakı'nın ittifak protokolünün YSK'ya teslimine katıldı. Erbakan saat 18.00'da açıklama yapacak. Öte yandan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "AK Parti listelerinden seçime katılacağız" dedi.

    takvim.com.tr
    Cumhur İttifakı genişledi

    Yeniden Refah Partisi 4. parti olarak Cumhur İttifakı'na katıldı.


    CUMHUR İTTİFAKI GENİŞLEDİ | VİDEO İZLE



    Yeniden Refah Partisi temsilcileri, Cumhur İttifakı'nın ittifak protokolünün YSK'ya teslimine katıldı.

    Protokol teslimi sonrası açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Cumhur İttifakı 4 parti olarak seçime katılıyor" dedi.


    ERBAKAN SAAT 18.00'DA AÇIKLAMA
    Saadet Partisi Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bayram Sakartepe, "Vatanımızın milletimizin bekası için katıldık" ifadelerini kullandı. Erbakan saat 18.00'da açıklama yapacak.


    HÜDA PAR'DAN AÇIKLAMA: AK PARTİ LİSTELERİNDEN KATILACAĞIZ
    HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu "14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan parlamento seçimlerinde AK Parti listelerinden girmek suretiyle seçimlere katılacağız" dedi.

        HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, seçimler ve ittifakla ilgili partisinin kararını açıklamak için Fatih'te basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Yapıcıoğlu, "Bu seçimlerde öncelikli hedefimiz sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs'taki seçimlerde yine ipi önde göğüslemesi ve bir dönem daha Türkiye'yi idare etmesi. Akabinde ikinci sırada gelen önceliğimiz de sayın Erdoğan cumhurbaşkanlığı seçimini kazanıp cumhurbaşkanı olarak 5 yıl daha memleketi idare edecekse, ama mecliste çoğunluk muhalefetin eline geçecekse, bizi zor ve kritik bir süreç bekliyor. Bundan dolayı biz istedik ki meclis seçimlerinde de çoğunluk sağlansın. Üçüncü isteğimiz, talebimiz, beklentimiz partimizin de mecliste güçlü bir şekilde temsil edilmesi. Bu sesin meclisten millete duyurulması. Bu önceliklere göre simülasyonlar yapıldı ve sonuç itibariyle vardığımız karar şudur: 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan parlamento seçimlerinde AK Parti listelerinden girmek suretiyle seçimlere katılacağız" dedi.

        HÜDA PAR'DA AÇIKLAMA: AK PARTİ LİSTELERİNDNE KATILACAĞIZ | VİDEO İZLE


        DAVETİ BİNALİ YILDIRIM YAPMIŞTI
        AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 11 Mart'ta Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı, Cumhur İttifakı'na katılmaya davet etmişti.


        Yıldırım ve Yavuz, Erbakan'ı Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde ziyaret etmişti. Basına kapalı görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin yapılacağını hatırlatmıştı.

        Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) gerekli seçim takvimini paylaşacağını aktaran Yıldırım, seçimlerin hayırlı olmasını temenni etmişti.

        Partiler arası görüşme trafiğinin yoğunlaşmaya başladığını anlatan Yıldırım, Yeniden Refah Partisini ziyaretlerinde seçimlere yönelik görüş alışverişinde bulunduklarını bildirmişti.

            Binali Yıldırım, "Çok verimli, faydalı bir görüşme gerçekleştirdik. Arzu ediyoruz ki bu seçimlerde birlikte yol yürüyelim. Sayın Genel Başkan Fatih Erbakan ve arkadaşları bu konuda kendi bünyelerinde değerlendirmelerini yapacaklar ve ondan sonra kararlarını kamuoyuyla paylaşacaklardır. Bize gösterdikleri bu sıcak ilgi ve ev sahipliği için bir kez daha Sayın Genel Başkan'a ve arkadaşlarına teşekkür ediyorum." diye konuşmuştu.

            "EN KISA ZAMANDA CEVAP VERECEĞİZ"
            Ziyaret dolayısıyla AK Parti heyetine teşekkür eden Fatih Erbakan ise görüşmede seçimlerle ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulunulduğunu kaydetmişti.

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