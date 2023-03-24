Yeniden Refah Cumhur İttifakı'na katıldı

Yeniden Refah Partisi 4. parti olarak Cumhur İttifakı'na katıldı.
CUMHUR İTTİFAKI GENİŞLEDİ | VİDEO İZLE
Yeniden Refah Partisi temsilcileri, Cumhur İttifakı'nın ittifak protokolünün YSK'ya teslimine katıldı.
Protokol teslimi sonrası açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Cumhur İttifakı 4 parti olarak seçime katılıyor" dedi.
ERBAKAN SAAT 18.00'DA AÇIKLAMA
Saadet Partisi Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bayram Sakartepe, "Vatanımızın milletimizin bekası için katıldık" ifadelerini kullandı. Erbakan saat 18.00'da açıklama yapacak.
HÜDA PAR'DAN AÇIKLAMA: AK PARTİ LİSTELERİNDEN KATILACAĞIZ
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu "14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan parlamento seçimlerinde AK Parti listelerinden girmek suretiyle seçimlere katılacağız" dedi.