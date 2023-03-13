Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katılacak mı? Binali Yıldırım ziyarette konuşulanları anlattı

Türkiye 14 Mayıs seçimleri için geri sayıma başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı imzalamasının ardından YSK'nın da açıklamasıyla tarih resmileşirken partiler arasındaki temaslar hız kazandı.
AK Parti Başkanvekili Binali Yıldırım geçtiğimiz gün yaptığı Yeniden Refah Partisi ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Yılıdırım, Yeniden Refah'ın Cumhur İttifakı'na katılabileceğini belirtirken, "Zannediyorum bu davetimiz orada da olumlu yankı buldu ve bu hafta içerisinde bununla ilgili bazı gelişmeler olacak." ifadelerini kullandı.
Yıldırım'ın açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde;
TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI
Öncelikle burası Türk Devletleri Teşkilatı'nın merkezi. Bütün Türk Devletleri Teşkilatı'nın hizmetleri burada yapılıyor. Türk Devleti Teşkilatı Aksakalı olarak da benim de burada bir çalışma mekanım var. Buradan yayın yapıyoruz.
Öncelikle şunu ifade etmek isterim 16'sı bu hafta Perşembe günü 8 ülkenin 3 gözlemci 5 asıl olmak üzere teşkilata üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanları Ankara'da olağanüstü bir toplantı yapmak üzere bir araya gelecekler.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞECEK
Bu toplantının amacı 6 Şubat'ta ülkemizde çok büyük bir alanı etkileyen asrın felaketi dediğimiz büyük depremden sonra Türkiye ile Türk halkıyla Türk devletlerinin dayanışmasını göstermek amacıyla liderler bir araya gelecek. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahiplğinde bu toplantı gerçekleşecek.
Dolayısıyla bu toplantıda özellikle deprem konusu deprem sonrası yapılanlar bundan sonra yapılacaklar Türk dünyasının burada nasıl bir rol alacağı nasıl bir destek olacağı konuları kapsamlı bir şekilde ele alınacak. Ve toplantı sonunda da bir ortak deklarasyon yayınlanacak.
"TÜRKİYE YÜZYILI'NIN İLK SEÇİMİ"
14 Mayıs'ta seçim yapılacak. 14 Mayıs seçimi esasında Türkiye Yüzyılı'nın ilk seçimi olacak. 14 Mayıs'ta hem TBMM milletvekili seçimi gerçekleşecek aynı zamanda da 13. Cumhurbaşkanı seçilecek.
Cumhurbaşkanlığı Sistemi hayata geçtikten sonra ilk seçim gerçekleşmişti. İlk seçimde 5 yıl doluyor 1 ay öne alındı ve yeni seçim yapılacak. Bu yeni sistemin ikinci seçimi olacak inşallah. Burada seçim takvimi da Cumhurbaşkanımızın 10 Mart'ta seçim kararı almasıyla beraber netleşti. Seçim takvimi ilerliyor.
YENİDEN REFAH PARTİSİ İLE NE GÖRÜŞÜLDÜ?
Seçim takvimi ilerledikçe ittifaklara yönelik çalışmalar da hızlandı. Bu bağlamda Cumhur İttifakı diğer ittifak bir takım çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Yeniden Refah Partisi'ne bir ziyaret gerçekleştirdik geçtiğimiz hafta. Ve birlikte seçim ittifakı olarak Cumhurbaşkanımızı desteklemek adına birlikte hareket edeceğimiz yönünde onlara da davet yaptık.
CUMHUR İTTİFAKI'NA KATILACAK MI?
Zannediyorum bu davetimiz orada da olumlu yankı buldu ve bu hafta içerisinde bununla ilgili bazı gelişmeler olacak. Onlar da parti merkezimize ziyarette bulunacaklar. Ondan sonra bu yönde çalışmalarımız devam edecek. Amaç Türkiye'nin 14 Mayıs seçimine giderken daha kapsayıcı bütün kesimlerin desteğini alarak önümüzdeki dönemde hem bölgesel hem küresel hem de ülkemizin hedeflerini gerçekleştirecek güçlü bir Cumhurbaşkanlığı seçimini gerçekleştirmek. Ve Cumhurbaşkanımızı tekrar Türkiye Yüzyılı'nda iş başında getirmek. Gayemiz budur.
"HERKEZ AKLINA GELENİ SÖYLER BİZ NEZAKET ZİYARETİ YAPTIK"
Şunu bilmek lazım. Seçim dönemine girince ortalık toz duman olur. Herkes aklına geleni söyler. Biz sadece bir nezaket ziyareti yaptık. Düşüncemizi paylaştık. Onlar da bu düşünceyi kurullarında değerlendirip bize bu hafta içinde cevap verecekler. Detayları konuşmadık. Kaldı ki ömrünü yerli ve milli sanayiye ve ağır sanayiye harcamış Erbakan Hoca'mızın devamı olan Yeniden Refah Partisi ile bizim çatışacak ters düşecek hiçbir konumuz olmaz.