Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katılacak mı? Binali Yıldırım ziyarette konuşulanları anlattı

Türkiye 14 Mayıs seçimleri için geri sayıma başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı imzalamasının ardından YSK'nın da açıklamasıyla tarih resmileşirken partiler arasındaki temaslar hız kazandı.

AK Parti Başkanvekili Binali Yıldırım geçtiğimiz gün yaptığı Yeniden Refah Partisi ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yılıdırım, Yeniden Refah'ın Cumhur İttifakı'na katılabileceğini belirtirken, "Zannediyorum bu davetimiz orada da olumlu yankı buldu ve bu hafta içerisinde bununla ilgili bazı gelişmeler olacak." ifadelerini kullandı.

Yıldırım'ın açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde;

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI

Öncelikle burası Türk Devletleri Teşkilatı'nın merkezi. Bütün Türk Devletleri Teşkilatı'nın hizmetleri burada yapılıyor. Türk Devleti Teşkilatı Aksakalı olarak da benim de burada bir çalışma mekanım var. Buradan yayın yapıyoruz.

Öncelikle şunu ifade etmek isterim 16'sı bu hafta Perşembe günü 8 ülkenin 3 gözlemci 5 asıl olmak üzere teşkilata üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanları Ankara'da olağanüstü bir toplantı yapmak üzere bir araya gelecekler.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞECEK

Bu toplantının amacı 6 Şubat'ta ülkemizde çok büyük bir alanı etkileyen asrın felaketi dediğimiz büyük depremden sonra Türkiye ile Türk halkıyla Türk devletlerinin dayanışmasını göstermek amacıyla liderler bir araya gelecek. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahiplğinde bu toplantı gerçekleşecek.