Yeniden Refah Partisi Başkanı Fatih Erbakan kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi üye sayısı 2023 ne kadar? Oy oranı...

Son dakika haberine göre, Yeniden Refah Partisi, son görüşmenin ardından Cumhur İttifakı'na katılma kararı aldı. Bu gelişmelerle birlikte arama motorlarında, "Yeniden Refah Partisi üye sayısı 2023 ne kadar? Yeniden Refah Partisi Başkanı Fatih Erbakan kimdir?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte detaylar...
YENİDEN REFAH PARTİSİ ÜYE SAYISI KAÇ?
Yeniden Refah Partisi'nin üye sayısı son olarak Ocak ayında açıklandı. Resmi e-Devlet verilerine göre Yeniden Refah Partisi üye sayısı Ocak ayı datalarına göre 269 bin 391 kişidir.
PARTİLERİN ÜYE SAYISI KAÇTIR?
Yine Ocak ayı verilerine göre, Adalet ve Kalkınma Partisi: 11.241.230, Cumhuriyet Halk Partisi: 1.369.430, İyi Parti: 617.513, Milliyetçi Hareket Partisi: 464.092, Saadet Partisi: 265.738, Demokrasi ve Atılım Partisi: 177.454, Gelecek Partisi: 76.182, Türkiye Değişim Partisi: 50.051, Halkların Demokratik Partisi: 45.302, Zafer Partisi: 25.535, Memleket Partisi'nin 25.132 üyesi bulunmaktadır.