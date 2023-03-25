Yeniden Refah Partisi Başkanı Fatih Erbakan kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi üye sayısı 2023 ne kadar? Oy oranı...

FATİH ERBAKAN KİMDİR?

1 Ocak 1979 tarihinde doğan Dr. Fatih Erbakan, Milli Görüş Lideri merhum Prof Dr. Necmettin Erbakan'ın 3. çocuğudur.



Muhammed Ali Fatih Erbakan, ortaokul eğitimini Ankara Merkez İmam Hatip Ortaokulu'nda tamamlamıştır. Lise eğitimini ise Ankara Ayrancı Lisesi'nde tamamlamıştır. Daha sonra Başkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünü üstün başarıyla bitirmiştir. Yüksek lisans için İngiltere'ye gitmiş fakat annesi merhume Nermin Erbakan'ın vefatı dolayısıyla dönmek zorunda kalmış ve lisans eğitimini aldığı Başkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Aynı üniversitede Yönetim ve Organizasyon dalında doktora eğitimini alarak, DR. ünvanı almıştır.



23 Kasım 2018 Cuma günü 99 Kurucular Kurulu üyesi ile birlikte Yeniden Refah Partisi'ni kurmuştur.