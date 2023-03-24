İki yeni lojistik merkez kuruluyor! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Yeni lojistik merkezler ile ekonomi daha güçlü olacak"





GAZİANTEP, GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NİN ÖNEMLİ SANAYİ MERKEZİ

Türkiye ve özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi sanayisinin önemli merkezlerinden ve ağır taşıt trafiğinde transit geçişlerin çok yüksek olduğu Gaziantep'in Şehitkamil bölgesinde de lojistik merkezin kurulacağı bildirilen açıklamada, Türkiye'nin ulaştırma politikasının temel amaçlarına uygunluğunun yanı sıra bölgenin yeniden ve eskisinden daha güçlü bir şekilde ayağa kaldırılması için de önemli bir adım olacağı vurgulandı. Açıklamada, "Gaziantep'in yük çekimindeki yıllık artış, yük gruplarına göre incelendiğinde; 'tarım-orman-balıkçılık' en fazla paya sahiptir ve 2053 yılına dek yapılan projeksiyonda yükü yüzde 102 artacağı hesaplanmıştır. Yine 'gıda-içecek' grubuna ait yük çekiminin yüzde 84, 'kömür-petrol-madencilik' grubuna ait yük çekiminin ise yüzde 39 artacağı öngörülmüştür" ifadeleri kullanıldı.

YENİ İKİ LOJİSTİK MERKEZ EKONOMİMİZE ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLAYACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Lojistik Koordinasyon Kurulu toplantısı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu ve "Bu iki ilimizde kurulacak lojistik merkezler, ülkemizin ihracatı ve ithalatına önemli katkılar sağlayacak. Gaziantep ve Kocaeli ekonomisi daha güçlü olacak" dedi.

Kovid salgını ve Ukrayna-Rusya arasında çıkan savaşın uluslararası ticaretin yeni bir döneme girmesine neden olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, bu gelişmelerin ardından Türkiye'nin stratejik öneminin bir kez daha ortaya çıktığını aktardı. Karaismailoğlu, "Dünyadaki ilk 10 ekonomi arasında yer alma hedefiyle birlikte çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek. Zorlu süreçten geçtiğimiz bu dönemde ülkemizi daha da ileriye taşımak için hem deprem bölgesinde hem de diğer illerimizde projelerimizi sürdürüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.