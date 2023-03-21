Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan! AK Parti ve MHP YSK'ya bugün başvuru yapacak

AK Parti ve MHP kurmayları saat 15.00'te Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yapacak.
BAŞVURU SAATİ BELLİ OLDU
AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan için Yüksek Seçim Kurulu'na saat 15.00'te başvuru yapacak.
Siyasi partiler, cumhurbaşkanı adayları için 23 Mart Perşembe günü saat 17.00'ye kadar başvurulabilecek.
AK Parti ve MHP TBMM Grubu, Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin geçtiğimiz hafta karar grup kararı almıştı.