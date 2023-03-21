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    • 21.03.2023 10:02
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    • 21.03.2023 10:12
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    Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan! AK Parti ve MHP YSK'ya bugün başvuru yapacak

    Son dakika haberi! AK Parti ve MHP kurmayları saat 15.00'te Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yapacak. AK Parti ve MHP TBMM Grubu, Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin geçtiğimiz hafta karar grup kararı almıştı.

    takvim.com.tr
    Cumhur’un adayı Erdoğan

    AK Parti ve MHP kurmayları saat 15.00'te Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yapacak.

    BAŞVURU SAATİ BELLİ OLDU
    AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan için Yüksek Seçim Kurulu'na saat 15.00'te başvuru yapacak.

    Siyasi partiler, cumhurbaşkanı adayları için 23 Mart Perşembe günü saat 17.00'ye kadar başvurulabilecek.


    AK Parti ve MHP TBMM Grubu, Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin geçtiğimiz hafta karar grup kararı almıştı.

        Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) cumhurbaşkanı adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan oldu. BBP Merkez Karar Yönetim Kurulu oy birliği ile karar aldı.

        14 MAYIS DESTANINI İNŞALLAH BERABERCE YAZACAĞIZ
        Başkan Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Video Konferans Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "İşte bu kutlu mücadelenin son dönemeci olan 14 Mayıs destanını, bir süredir beraber yol yürüdüğümüz, aramıza yeni katılan ve katılacak olan dostlarımızla Cumhur İttifakı olarak inşallah beraberce yazacağız." ifadelerini kullanmıştı.

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