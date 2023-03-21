Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan! AK Parti ve MHP YSK'ya bugün başvuru yapacak

AK Parti ve MHP kurmayları saat 15.00'te Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yapacak.



BAŞVURU SAATİ BELLİ OLDU

AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan için Yüksek Seçim Kurulu'na saat 15.00'te başvuru yapacak.