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    • 24.03.2023 06:40
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    • 24.03.2023 06:41
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    Son dakika: Türkiye- İran- Azerbaycan sınırında deprem: Van'da hissedildi

    Son dakika haberi... Azerbaycan, İran, Van sınırında merkez üssü Khoy kenti olan 7 kilometre derinlikte 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    AJANSLAR
    Sınırda korkutan deprem!

    Son dakika haberi... İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde saat 06.16'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü İran'ın Batı Azerbaycan eyaleti bölgesindeki Hoy kenti olan 5,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

    Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlenirken, sosyal medyada sarsıntının Van ve Hakkari'den de hissedildiğine ilişkin paylaşımlar yer aldı.

    Depremin merkez üssünün Van'ın Başkale ilçesine 29 kilometre mesafede olduğu tespit edildi.

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    Haberler Haberler Son dakika: Türkiye- İran- Azerbaycan sınırında deprem: Van'da hissedildi
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