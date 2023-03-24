Emine Erdoğan Uluslararası Sıfır Atık Günü'nde 30 Mart'ta BM'nin özel oturumu için ABD'ye gidiyor

DÜNYAYA SIFIR ATIK ÇAĞRISI

Guterres ve Sharif ile birlikte özel oturumda hitap edecek olan Emine Erdoğan, Türkiye'de uygulanan Sıfır Atık Projesi'nin detaylarını anlatacak, sürdürülebilir atık yönetimi ve iklim değişikliği arasındaki ilişki kapsamında projenin uygulanmasının dünyada yaygınlaştırılması çağrısında bulunacak. Emine Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da New York'a gidecek. Emine Erdoğan, BM Genel Kurulu'nun 30 Mart'ı Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan etmesinin ardından yaptığı açıklamada "Sıfır Atık hareketi, çocuklarımız için düşlediğim mavi ve yeşilin egemenliğinde bir geleceğin tezahürü. 2017'den günümüze kartopu misali gönülden gönüle büyüyerek seferberliğe dönüştü. Bugün, küresel Sıfır Atık idealimizin ulaştığı noktayı görmek ise tarifsiz bir duygu" demişti.