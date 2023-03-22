RAMAZAN'IN İLK GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER 2023! Ramazan'ın ilk gecesi 2 rekat namaz nasıl kılınır, nasıl niyet edilir? Ramazan ayı çekilecek tesbihler ve zikirler!
Ramazan 23 Mart 2023 tarihinde başlayacak. Hicri takvime göre 9. ay ve İslam dininin inancına göre Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e Kur'an ayetlerinin inmeye başladığı, aynı zamanda müslümanlarca oruç tutulmaya ve Teravih Salat'ına başlanılan ay olarak bilinen Ramazan ayında çekilecek tesbihler, zikirler, kılınacaz namazlar, okunacak dualar gündeme geldi. Peki Ramazan'da ilk gece 2 rekat namaz nasıl kılınır, nasıl niyet edilir? Çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? Fetih suresi okunuşu, ne zaman okunur? İŞTE Ramazan'ın ilk on günü çekilecek tesbihler ve yapılması gereken ibadetler...
Ramazan ayının ilk günü ve diğer günleri hangi ibadetler yapılır merakla araştırılmaya başlandı. Bu yıl Ramazan 23 Mart Perşembe gününe denk geliyor. Müslüman alemi için oldukça büyük öneme sahip olan Ramazan ayında çekilecek zikir ve tesbihler, kılınacak namazlar, okunacak dualar gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. Peki Ramazan ayının ilk günü ne yapılır, nasıl ibadet edilir? Ramazanın ilk on günü hangi tesbihler çekilir? 2 ekatlık Ramazan namazı nasıl kılınır, nasıl niyet edilir? İşte Fetih Suresi okunuşu, ne zaman okunur? Fazileti...
RAMAZAN AYININ İLK GÜNÜ VE DİĞER GÜNLERİ ÇEKİLECEK TESBİHLER VE ZİKİRLER
👉Ramazanın 1 ila 10. günleri arasında: Ya Erhamerrahimin (Ey iman edenlerin en merhametlisi) tesbihi çekilir.
👉Ramazanın 11 ila 20. günleri arasında: Ya Gaffarez Zünüb (Ey günahları bağışlayan) tesbihi çekilir.
👉Ramazanın 21 ila 30. günleri arasında: Ya Atikarrikab (Ey iyileri koruyan) tesbihi çekilir.
👉Pazartesi günleri bin defa La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil aziym tesbihi çekilir.
👉Salı günleri yüz defa Cezallahü anna Muhammeden sallallahü Teala Aleyhi ve sellem ma hüve ehlül salavatı çekilir.
👉Çarşamba günleri bin defa Estağfirullahel Aziyme ve etübü leyh istiğfarı çekilir.
👉Perşembe günleri bin defa Sübhanallahi vebihamdihi Sübhanellahil Aziym tesbihi çekilir.
👉Ramazanın 1 ila 10. günleri arasında: Ya Erhamerrahimin (Ey iman edenlerin en merhametlisi) tesbihi çekilir.
👉Ramazanın 11 ila 20. günleri arasında: Ya Gaffarez Zünüb (Ey günahları bağışlayan) tesbihi çekilir.
👉Ramazanın 21 ila 30. günleri arasında: Ya Atikarrikab (Ey iyileri koruyan) tesbihi çekilir.
👉Pazartesi günleri bin defa La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil aziym tesbihi çekilir.
👉Salı günleri yüz defa Cezallahü anna Muhammeden sallallahü Teala Aleyhi ve sellem ma hüve ehlül salavatı çekilir.
👉Çarşamba günleri bin defa Estağfirullahel Aziyme ve etübü leyh istiğfarı çekilir.
👉Perşembe günleri bin defa Sübhanallahi vebihamdihi Sübhanellahil Aziym tesbihi çekilir.
👉Cuma günleri bin defa Allah tesbihi çekilir.
👉Cumartesi günleri bin defa La İlahe İllallah kelime- i tevhidi çekilir.
👉Pazar günleri bin defa Ya hayyü ya kayyüm tesbihi çekilir.