RAMAZAN’IN İLK GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER 2023! Ramazan’ın ilk gecesi 2 rekat namaz nasıl kılınır, nasıl niyet edilir? Ramazan ayı çekilecek tesbihler ve zikirler!

Ramazan ayının ilk günü ve diğer günleri hangi ibadetler yapılır merakla araştırılmaya başlandı. Bu yıl Ramazan 23 Mart Perşembe gününe denk geliyor. Müslüman alemi için oldukça büyük öneme sahip olan Ramazan ayında çekilecek zikir ve tesbihler, kılınacak namazlar, okunacak dualar gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. Peki Ramazan ayının ilk günü ne yapılır, nasıl ibadet edilir? Ramazanın ilk on günü hangi tesbihler çekilir? 2 ekatlık Ramazan namazı nasıl kılınır, nasıl niyet edilir? İşte Fetih Suresi okunuşu, ne zaman okunur? Fazileti...