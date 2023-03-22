RAMAZAN KOLİSİ FİYATLARI 2023 | BİM, Carrefour, Migros, Metro, Şok, A101, Tarım Kredi Ramazan kolisi fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte en ucuzu...
Ramazan kolisi fiyatları gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. 2023 yılında Ramazan 23 Mart Perşembe günü başlayacak. 29 gün sürecek oruç günlerinde marketlerin Ramazan kolileri yoğun ilgi görüyor. Peki BİM, Carrefour, Migros, Metro, Şok, A101, Tarım Kredi Ramazan kolisi fiyatları ne kadar, kaç TL? En ucuz, uygun Ramazan Kolisi hangi markette? İşte Ramazan kolisi fiyatları 2023!
22.03.2023 10:31 - Son Güncelleme: 22.03.2023 10:41
BİM, Carrefour, Migros, Metro, Şok, A101, Tarım Kredi Kooperatif marketleri 2023 Ramazan kolisi fiyatını ve içeriklerini paylaştı. Peki En ucuz Ramazan kolisi hangi markette? BİM, Carrefour, Migros, Metro, Şok, A101, Tarım Kredi Kooperatif marketleri 2023 Ramazan kolisi fiyatları ne kadar, kaç TL, içerisinde neler var? İşt market market fiyat listesi.
A101 MARKETLERİ RAMAZAN KOLİSİ FİYATLARI 2023
Ramazan Kolisi içerisinde bulunan ürünler:
Nohut Koçbaşı 1000 G Yöremce (1 Adet)
Ayçiçek Yağı 1 L Vera (1 Adet)
Pirinç Osmancık 2500 G Ovadan (1 Adet)
Mercimek Kırmızı Top Tane 1000 G Yöremce (1 Adet)
Bulgur Pilavlık 1000 G Yöremce (1 Adet)