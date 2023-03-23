Fetih suresinde; hicretin altıncı yılında Hz. Peygamber ile Mekkeli müşrikler arasında gerçekleşen Hudeybiye antlaşması, cihat, savaştan geri kalan münafıklar ve Mekke'nin fethedileceği müjdesi konu ediliyor. İşte Fetih Suresi Türkçe-Arapça okunuşu ve anlamı...
RAMAZAN'IN İLK GÜNÜ FETİH SURESİ OKUMANIN FAZİLETİ VE SEVABI NEDİR?
BİR YIL BOYUNCA KORUYOR
Ramazan'ın ilk gecesi okunacak Fetih suresinin, kişiyi tüm bir sene koruyacak fazileti bulunmaktadır.
KİM RAMAZAN'IN İLK GÜNÜ OKURSA BEREKETİ ARTIYOR
Aynı zamanda tüm bir gün boyunca kişinin ibadetlerine ya da yaptığı dualara Fetih suresini de eklemesi, rızkın ve bolluk bereketin artacağına işaret etmektedir.
İslam inancında ramazanın ilk günü Fetih suresi okumak, ferahlığın başlamasında ve sıkıntıların ya da zorlukların sona ermesinde etkili olmaktadır. Fetih suresi çok fazla fazileti olan bir suredir. Ramazan ayında okunması ile ilgili birkaç hadis bulunmaktadır ve bu hadisler şöyledir:
Resulallah (sav); "Her kim Ramazan ayının birinci gecesinde namazda Fetih suresini okur ise, Yüce Allah o kişi tüm sene korur" şeklinde buyurmuştur.