11 AYIN SULTANI RAMAZAN HOŞGELDİN MESAJLARI | En güzel karşılama, başlangıç mesajları! Ramazan ayı ile ilgili sözler, hadisler, ayetler! Ramazan manileri, görselleri!
23 Mart tarihinde idrak edilmeye başlanacak Ramazan ayıyla birlikte en güzel karşılama, başlangıç mesajları araştırılmaya başlandı. Bu noktada Ramazan manileri, görselleri, en güzel hadisler, mesajlar gündeme geldi. Ramazan ayı ile ilgili sözlere, hadislerei, en yeni anlamlı 'Hoşgeldin Ramazan' mesajlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 11 Ayın Sultanı Ramazan Hoşgeldin mesajları, sözleri! Eşe, dosta, akrabaya, sevgiliye, arkadaşa en güzel Ramazan ayı hoşgeldin mesajları, manileri...
Ramazan ayı hoşgeldin mesajları, Diyanet'in takvimine göre 23 Mart 2023 Perşembe günü ilk oruçlarını tutmaya hazırlanan vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. En güzel karşılama, başlangıç mesajları haberimizde! İşte Ramazan ayı ile ilgili sözler, hadisler, ayetler! Ramazan manileri, görselleri...
11 AYIN SULTANI RAMAZAN HOŞGELDİN MESAJLARI 2023!
Bembeyaz yağan bir karın, ne yaşanmışsa yaşansın, geçmişin tüm hatalarını örttüğü gibi Ramazan ayının da senin tüm hatalarını örterek hayırlı yeni bir gelecek, umut dolu yeni bir baslangıca vesile olmasını dilerim...
Ey iman Edenler Allah'ı çokça zikredin. (AHZAB - 41) Hayırlı ramazanlar..
Sevgi söze dolarsa dua olur, dua Allah'a ulaşırsa nur olur, aynı yolda birleşen dualarımızın nur'a dönüşüp Rabbimize ulaşması dileği ile Ramazanın Mübarek Olsun.
İslamın nurlu güneşi kalbine dolsun, makamın cennet, Hz. Muhammed (sav) komşun olsun, günlerin mutluluk, gönlün saadetle dolsun, Ramazanın mubarek olsun.