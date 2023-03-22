11 AYIN SULTANI RAMAZAN HOŞGELDİN MESAJLARI | En güzel karşılama, başlangıç mesajları! Ramazan ayı ile ilgili sözler, hadisler, ayetler! Ramazan manileri, görselleri!

11 AYIN SULTANI RAMAZAN HOŞGELDİN MESAJLARI 2023!

Bembeyaz yağan bir karın, ne yaşanmışsa yaşansın, geçmişin tüm hatalarını örttüğü gibi Ramazan ayının da senin tüm hatalarını örterek hayırlı yeni bir gelecek, umut dolu yeni bir baslangıca vesile olmasını dilerim...

Ey iman Edenler Allah'ı çokça zikredin. (AHZAB - 41) Hayırlı ramazanlar..