Siyasette roller değişti! 6'lı koalisyonun adayı Memleket Partisi ile görüşmek istiyor: "Gel bakalım Muharrem oldu gel bakalım Kılıçdaroğlu"

"Kemal Özkiraz'ın ve CHP trollerinin yayınladığı görseller, tıpkı Özkiraz'ın akrabasının doktorluğu gibi sahte. Bu sahte belgeleri hazırlayan, yayan ve manipülasyon yapmaya çalışan alçaklar hakkında suç duyurusunda bulunacağız. FETÖ yöntemleriyle sahte belge düzenleyen bu yeni tip fetöcülerle Silivri mahkemelerinde olduğu gibi mücadele edeceğiz."

BİR SUÇ DUYURUSU DA AK PARTİ'DEN

Kemal Özkiraz'ın yaptığı paylaşıma bir suç duyurusu da AK Parti'den geldi.

AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Muhammed Hanefi Dilmaç yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Bazı sosyal medya hesaplarından ahlaksızca tezgahlanmış yalan ifadelerle "ben söylemişim gibi" yazılan, ancak bana ait olmayan sözler trollerin de devreye girmesiyle sosyal medyadan yayılmaya çalışılmıştır. Bu; yalan dolu algı operasyonuyla anlaşılmıştır ki amaç; şahsıma ve şahsım üzerinden AK Parti iktidarına yönelik planlı ve sistematik bir komployu hayata geçirmektir! Söylemediğimiz sözleri güya söylemişiz gibi yazarak yayınlayan sahtekar ve müfterilere yönelik hukuki mücadele başlatılmıştır. Bu tiynette olanların şahsımın üzerinden ortaya attığı bu tür iddialar karşısında konunun ciddi anlamda takipçisi olacağımızı saygı ve hürmetlerimle kamuoyuna arz ediyorum."