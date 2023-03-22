Siyasette roller değişti! 6'lı koalisyonun adayı Memleket Partisi ile görüşmek istiyor: "Gel bakalım Muharrem oldu gel bakalım Kılıçdaroğlu"

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için geri sayım başlarken CHP ve yandaşları Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin adaylığını engellemeye çalışıyor.
MUHARREM İNCE ADAY OLACAK
Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Erdoğan olurken 6'lı koalisyon yaşadığı büyük kavgalar sonrası adayını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olarak belirlerledi.
Eski CHP'li Muharrem İnce Memleket Partisi'nin adayı olurken diğer adaylar, Sinan Oğan, Fatih Erbakan, Doğu Perinçek ve Ahmet Özal olarak sıralandı. Ancak Başkan Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu dışındaki isimlerin adaylığının kesinleşmesi için 100 bin imza gerekiyor...
CHP'DEN MUHARREM İNCE'YE KARŞI KAMPANYA
Adaylık süreci ilerlerken son dönemde CHP'liler tarafından Muharrem İnce'nin adaylığına karşı bir kampanya yürütülüyor.
GEL BAKALIM BAY BAY KEMAL
İnce ile görüşmenin yollarını arayan 6'lının adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise fondaş medya üzerinden çalışmalara başladı. Fondaş Sözcü'ye konuşan Kılıçdaroğlu, 2018 seçimleri öncesi "Gel bakalım Muharrem" diyerek dalga geçtiği İnce'yi ziyaret etmek istediğini söyledi. İnce'nin bu çağrıya nasıl bir karşılık vereceği merak konusu olurken siyaset kulislerinde "Gel bakalım Muharrem oldu gel bakalım Bay Bay Kemal" oldu yorumlarına neden oldu.