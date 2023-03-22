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    • Haberler
    • 22.03.2023 10:16
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    • 22.03.2023 10:39
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    Siyasette roller değişti! 6'lı koalisyonun adayı Memleket Partisi ile görüşmek istiyor: "Gel bakalım Muharrem oldu gel bakalım Kılıçdaroğlu"

    Cumhuriyet Halk Partililer tarafından 'aday olma' baskısı gören Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 6'lı koalisyonu topa tutmuştu. İnce ile görüşmenin yollarını arayan 6'lının adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, fondaş Sözcü'ye konuşarak 2018 seçimleri öncesi "Gel bakalım Muharrem" diyerek dalga geçtiği İnce'yi ziyaret etmek istediğini söyledi. İnce'nin bu çağrıya nasıl bir karşılık vereceği merak konusu olurken siyaset kulislerinde "Gel bakalım Muharrem oldu gel bakalım Kılıçdaroğlu" oldu yorumlarına neden oldu.

    takvim.com.tr
    Roller değişti! Gel bakalım Kılıçdaroğlu

    14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için geri sayım başlarken CHP ve yandaşları Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin adaylığını engellemeye çalışıyor.

    MUHARREM İNCE ADAY OLACAK
    Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Erdoğan olurken 6'lı koalisyon yaşadığı büyük kavgalar sonrası adayını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olarak belirlerledi.

    Eski CHP'li Muharrem İnce Memleket Partisi'nin adayı olurken diğer adaylar, Sinan Oğan, Fatih Erbakan, Doğu Perinçek ve Ahmet Özal olarak sıralandı. Ancak Başkan Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu dışındaki isimlerin adaylığının kesinleşmesi için 100 bin imza gerekiyor...

    CHP'DEN MUHARREM İNCE'YE KARŞI KAMPANYA
    Adaylık süreci ilerlerken son dönemde CHP'liler tarafından Muharrem İnce'nin adaylığına karşı bir kampanya yürütülüyor.


    GEL BAKALIM BAY BAY KEMAL
    İnce ile görüşmenin yollarını arayan 6'lının adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise fondaş medya üzerinden çalışmalara başladı. Fondaş Sözcü'ye konuşan Kılıçdaroğlu, 2018 seçimleri öncesi "Gel bakalım Muharrem" diyerek dalga geçtiği İnce'yi ziyaret etmek istediğini söyledi. İnce'nin bu çağrıya nasıl bir karşılık vereceği merak konusu olurken siyaset kulislerinde "Gel bakalım Muharrem oldu gel bakalım Bay Bay Kemal" oldu yorumlarına neden oldu.

        İnce'nin kendisini kabul edeceğini düşünerek, "Diğer partiler gibi Memleket Partisi'ne de gideceğim." diyen Kılıçdaroğlu, "Arkadaşlarımız ziyaret için başvuracaklar. Uygun görürlerse, belirlenen tarihte gitmek istiyorum." ifadelerini kullandı. Bilindiği gibi İnce, 2018'deki seçimler sonrası yaptığı açıklamalarda Kılıçdaroğlu'nun kendisine destek vermediğini, kazanmaması için her şeyi yaptığını açıklamıştı.



        CHP'den istifa ederek Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, 2018 yılında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri üzerinden Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirmişti. O dönemde kendisinin desteklenmediğini vurgulayan İnce, "Seçimlerde bilerek reklamını yapmadılar. Benim için para harcamadılar, CHP'ye trilyonlarca para kaldı" ifadelerini kullanmıştı. İnce, Kılıçdaroğlu'nun, seçimlerdeki ilk aday tercihinin de Abdullah Gül olduğunu söylemişti.

        FONDAŞLAR İNCE'Yİ HEDEF ALDI
        Öte yandan fondaş medyanın paralı askerleri İnce'yi hedef aldı. Can Ataklı, FETÖ-PKK destekçisi Amberin Zaman, Fatih Portakal, Nevşin Mengü ve İsmail Saymaz gibi CHP yandaşı isimlerin İnce'nin adaylığına karşı çıkışlar yaparken bir çıkış da CHP'yi gazlayan Avrasya Araştırma'nın sahibi Kemal Özkiraz'dan geldi.

        Anketler üzerinden İnce lehine manipülasyon yapılacağını iddia eden Kemal Özkiraz daha sonra Twitter üzerinden bir görsel paylaşarak, "AK Parti Beykoz ilçe başkanlığı Muharrem İnce'ye 100 bin imza için otobüs kaldırıyor. Muharrem İnce'yi niye bu kadar çok seviyorlar acaba?" iddiasında bulundu.

            MUHARREM İNCE SERT DALDI
            Kemal Özkiraz yayınladığı bir görsel üzerinden Muharrem İnce'yi hedef alıp ve adaylığına ilişkin gönderme yapınca İnce ağır sözlerle yanıt verdi.

            FETÖ YÖNTEMLERİ İLE SAHTE BELGE
            Özkiraz'ın FETÖ yöntemlerine başvurduğuna dikkat çeken İnce suç duyurusunda bulunacağını belirterek şunları söyledi;

            "Kemal Özkiraz'ın ve CHP trollerinin yayınladığı görseller, tıpkı Özkiraz'ın akrabasının doktorluğu gibi sahte. Bu sahte belgeleri hazırlayan, yayan ve manipülasyon yapmaya çalışan alçaklar hakkında suç duyurusunda bulunacağız. FETÖ yöntemleriyle sahte belge düzenleyen bu yeni tip fetöcülerle Silivri mahkemelerinde olduğu gibi mücadele edeceğiz."

            BİR SUÇ DUYURUSU DA AK PARTİ'DEN
            Kemal Özkiraz'ın yaptığı paylaşıma bir suç duyurusu da AK Parti'den geldi.

            AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Muhammed Hanefi Dilmaç yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

            "Bazı sosyal medya hesaplarından ahlaksızca tezgahlanmış yalan ifadelerle "ben söylemişim gibi" yazılan, ancak bana ait olmayan sözler trollerin de devreye girmesiyle sosyal medyadan yayılmaya çalışılmıştır. Bu; yalan dolu algı operasyonuyla anlaşılmıştır ki amaç; şahsıma ve şahsım üzerinden AK Parti iktidarına yönelik planlı ve sistematik bir komployu hayata geçirmektir! Söylemediğimiz sözleri güya söylemişiz gibi yazarak yayınlayan sahtekar ve müfterilere yönelik hukuki mücadele başlatılmıştır. Bu tiynette olanların şahsımın üzerinden ortaya attığı bu tür iddialar karşısında konunun ciddi anlamda takipçisi olacağımızı saygı ve hürmetlerimle kamuoyuna arz ediyorum."

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            Haberler Haberler Siyasette roller değişti! 6'lı koalisyonun adayı Memleket Partisi ile görüşmek istiyor: "Gel bakalım Muharrem oldu gel bakalım Kılıçdaroğlu"
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