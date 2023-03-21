CHP'li İBB yönetimi uyuyor! İstanbul'da faciaya ramak kaldı: Otogarın kiriş ve kolonları alarm veriyor

Deprem önlemlerinin üst üste konuşulduğu dönemde İstanbul otogarında kolonların hali paniğe yol açmıştı. Bugün ise otogardan yeni görüntüler ortaya çıktı. Buna göre kolon ve kiriş sıvalarının döküldüğü, içerisinde bulunan demirlerin açığa çıktığı görüldü. Uzmanlar ise yapının depreme dayanıklı olmadığı uyarısında bulundu.
YÖNETMELİĞE UGUN HALE GETİRİLMELİ
İstanbul Arel Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki kolon, kiriş ve bunların taşıyıcı elemanlarının birleşim noktalarındaki etriye sıklığının "2018 Türkiye Deprem Bina Yönetmeliği"ne uygun olmadığının görüldüğünü belirterek, "Bu yönetmeliğe uygun hale getirilmesi lazım." dedi.
DEMİRLER PASLANDI
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından İstanbul'da yapıların dayanıklılığı konusunda tartışmalar devam ederken her gün binlerce insanın kullandığı 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın son durumu gündeme geldi.
Esenler'de bulunan otogardaki birçok kolon ve kirişin sıvalarının döküldüğü, içerisinde bulunan demirlerin açığa çıktığı, bazılarının zamanla korozyona uğrayarak paslandığı görüldü.