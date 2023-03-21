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    • Haberler
    • 21.03.2023 11:08
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    • 21.03.2023 11:34
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    CHP'li İBB yönetimi uyuyor! İstanbul'da faciaya ramak kaldı: Otogarın kiriş ve kolonları alarm veriyor

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen çifte depremin nede olduğu yıkımın ardından gözler İstanbul'a çevrildi. Olası deprem nedeniyle kamu binaları başta olmak üzere kent genelinde güçlendirme ve yeniden inşa çalışmaları sürüyor. Ancak 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda kolon ve kirişlerde meydana gelen korozyon korkuya neden oluyor. Uzmanlar meydana gelecek şiddetli bir deprem nedeniyle yıkıcı görüntülerin ortaya çıkabileceği uyarısında bulundu. CHP'li İBB yönetiminin kendi sorumluluk alanında bulunan otogardaki görüntüye ilişkin; hiçbir çalışma yürütmemesi hatta hiçbir açıklamada bulunmaması tepki çekti.

    AJANSLAR
    İstanbul’da faciaya ramak kaldı

    Deprem önlemlerinin üst üste konuşulduğu dönemde İstanbul otogarında kolonların hali paniğe yol açmıştı. Bugün ise otogardan yeni görüntüler ortaya çıktı. Buna göre kolon ve kiriş sıvalarının döküldüğü, içerisinde bulunan demirlerin açığa çıktığı görüldü. Uzmanlar ise yapının depreme dayanıklı olmadığı uyarısında bulundu.

    YÖNETMELİĞE UGUN HALE GETİRİLMELİ
    İstanbul Arel Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki kolon, kiriş ve bunların taşıyıcı elemanlarının birleşim noktalarındaki etriye sıklığının "2018 Türkiye Deprem Bina Yönetmeliği"ne uygun olmadığının görüldüğünü belirterek, "Bu yönetmeliğe uygun hale getirilmesi lazım." dedi.

    DEMİRLER PASLANDI
    Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından İstanbul'da yapıların dayanıklılığı konusunda tartışmalar devam ederken her gün binlerce insanın kullandığı 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın son durumu gündeme geldi.

    Esenler'de bulunan otogardaki birçok kolon ve kirişin sıvalarının döküldüğü, içerisinde bulunan demirlerin açığa çıktığı, bazılarının zamanla korozyona uğrayarak paslandığı görüldü.

        BETON TABAKALAR SOYULDU
        Prof. Dr. Altan, yaptığı açıklamada, fotoğraflarda ve görüntülerde görüldüğü kadarıyla taşıyıcı niteliğindeki çelik çubukların, inşaat demiri denilen kısımların ve koruyucu beton tabakaların soyulmuş vaziyette görüldüğünü söyledi.

        Prof. Dr. Altan, demirin korozyona uğramaması için dışına 4-5 santimetre beton kaplama yapıldığını, böylece oksijenin demire ulaşmasının ve paslandırmasının önüne geçildiğini dile getirdi.

        Altan, "Bu beton tabakaya biz pas payı diyoruz. Bu tabaka buradan kaybolmuş durumda. Demirler gözle de görülebilir hale gelmiş. Bu durumdan dolayı da demir, oksijenle temas kurdukça oksitlenmektedir. Halk diliyle paslanmakta, korozyona uğramaktadır." diye konuştu.

        Prof. Dr. Altan, önlem alınmazsa korozyona uğrayan demirin çapının gün geçtikçe küçüleceğini ve taşıyıcılığını yitireceğini aktararak, yapılacak çalışmayla demirin bir an önce güçlendirilebileceğini, en azından beton kaplamasının yapılıp demirin hava ile temasının kesilmesi gerektiğini bildirdi.

        "TEKRAR TAKVİYE EDİLMESİ LAZIM"
        Altan, eski yapılarda birleşim noktalarına da dikkat ettiklerinin altını çizdi.

        Altan, "Kolon, kiriş ve bunların taşıyıcı elemanlarının birleşim noktalarındaki etriye sıklığının '2018 Türkiye Deprem Bina Yönetmeliği'ne uygun olmadığı görülmektedir. Bu yönetmeliğe uygun hale getirilmesi lazım. Yani yeni bir çalışma yapılırsa buraların elden geçip yeni yönetmeliğe göre tekrar takviye edilip, güçlendirilerek kullanışlı hale gelmesi lazım." ifadelerini kullandı.

            Prof. Dr. Altan, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı gibi yapıların zaman içinde aldığı dinamik yükler nedeniyle de yıprandığını söyledi.

            GÜÇLENDİRMESİ LAZIM
            Altan, bakımı yapılmadığında bu özel yapılarda korozyonlarla karşılaşılabildiğini dile getirdi.

            Altan, şu değerlendirmeyi yaptı:
            "Deprem için şu anki durumuyla risk oluşturuyor. Biz, taşıyıcılarımızın projeye göre yapılıp, projeye göre de devam etmesini isteriz. Çünkü bir imalatın proje aşaması ve uygulama aşaması, bir de bakım aşaması vardır. Üçünü de tam yapmak lazım. Bu yapının proje ve uygulama aşaması geçmiş durumda.

            Bakım aşamasında problemler yaşanmakta. Bir an evvel rutin biçimde bakılarak, önce güçlendirilmesi ve iyileştirilmesi lazım. Sonra da bakımların rutin olarak devam etmesi lazım ki hizmet ömrü uzasın."
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