CHP'li İBB yönetimi uyuyor! İstanbul'da faciaya ramak kaldı: Otogarın kiriş ve kolonları alarm veriyor

Deprem önlemlerinin üst üste konuşulduğu dönemde İstanbul otogarında kolonların hali paniğe yol açmıştı. Bugün ise otogardan yeni görüntüler ortaya çıktı. Buna göre kolon ve kiriş sıvalarının döküldüğü, içerisinde bulunan demirlerin açığa çıktığı görüldü. Uzmanlar ise yapının depreme dayanıklı olmadığı uyarısında bulundu.

YÖNETMELİĞE UGUN HALE GETİRİLMELİ

İstanbul Arel Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki kolon, kiriş ve bunların taşıyıcı elemanlarının birleşim noktalarındaki etriye sıklığının "2018 Türkiye Deprem Bina Yönetmeliği"ne uygun olmadığının görüldüğünü belirterek, "Bu yönetmeliğe uygun hale getirilmesi lazım." dedi.