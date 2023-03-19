Beyoğlu'ndaki kentsel dönüşüme CHP engeli: İptal davalarıyla 10 yıl geciktirdiler!

Depreme karşı riskli bölgelerden biri de Beyoğlu ilçesi. Beyoğlu'ndaki kentsel dönüşüm çalışmaları 2005'te kamu ve özel sektör işbirliğinde hazırlanan Tarlabaşı 360 Projesi'yle başladı. Projenin onaylanması, açılan iptal davaları nedeniyle 2016'da tamamlanabildi. 2017'de inşaat ruhsatları alınarak çalışmaların başlatıldığı projenin yüzde 73'ü 2022'de tamamlandı. 532 bölüm (yüzde 64) hak sahiplerine teslim edildi.
Tarlabaşı, Örnektepe ve Okmeydanı kentsel dönüşüm projelerinin durdurulması için de CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri ve CHP Beyoğlu İlçe Başkanlığı tarafından 7 dava açıldı. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Plancıları Odası da 2 dava açtı. Yapılan iptal başvuruları nedeniyle projeler yıllarca geciktirildi.