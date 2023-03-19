Beyoğlu'ndaki kentsel dönüşüme CHP engeli: İptal davalarıyla 10 yıl geciktirdiler!





Tarlabaşı, Örnektepe ve Okmeydanı kentsel dönüşüm projelerinin durdurulması için de CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri ve CHP Beyoğlu İlçe Başkanlığı tarafından 7 dava açıldı. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Plancıları Odası da 2 dava açtı. Yapılan iptal başvuruları nedeniyle projeler yıllarca geciktirildi.