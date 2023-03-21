HDP'yi 'Tutum Belgesi' kesmedi: Kapalı kapılar ardından bakanlık ve milletvekilliği pazarlığı

4 İLDE MİLLETVEKİLLİĞİ

Ha bir de milletvekili listeleri var. HDP'nin baraj sorunu yok. O nedenle seçime kendi listeleri ile girecekler. Ama 4 yerde DEVA ve Gelecek Partisi'nin listelerinde HDP'lilerin yer alması teklifi gündemde. Mithat Sancar, "CHP Genel Başkanı ile değil, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ile görüşeceğiz" demişti.