HDP'yi 'Tutum Belgesi' kesmedi: Kapalı kapılar ardından bakanlık ve milletvekilliği pazarlığı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile bir araya geldi.
TBMM HDP Grup Toplantı Salonu'ndaki görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.
Yaklaşık bir saat süren görüşmeden sonra Kılıçdaroğlu, bir tarafına Buldan'ı, diğer tarafına da Sancar'ı alarak açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun, açıklamasını okurken ellerinin titrediği görüldü.
'TUTUM BELGESİ' KABUL EDİLDİ
Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilmesinden sonra eli kanlı terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden HDP'lilere kadar arka arkaya mesajlar yayınlanmış ve 11 maddelik "Tutum Belgesini" kabul etmesi halinde aday çıkarmayıp destek sözü verilmişti.
11 MADDELİK TUTUM BELGESİ
Kandil'in 11 maddelik tutum belgesinin terörist başı Abdullah Öcalan'a uygulanan "sözde tecrit" in kaldırılmasından ana dilde eğitime, "bağımsız yargı" başlığı altında Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasından kayyum atanan belediyelere kadar uzun bir talep listesi bulunuyor.
Kılıçdaroğlu bu skandal taleplere kapıları tamamen açmış durumda.