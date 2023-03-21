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    • Haberler
    • 21.03.2023 10:05
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    • 21.03.2023 10:10
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    HDP'yi 'Tutum Belgesi' kesmedi: Kapalı kapılar ardından bakanlık ve milletvekilliği pazarlığı

    6'lı koalisyonun gizli ortağı HDP, ortak aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklanmasının ardından açıktan masaya eklemlenmek için harekete geçti. HDP Eş Genel Başkanı ve Selahattin Demirtaş'ın yaptığı ziyaret çağrısı, Kılıçdaroğlu tarafından kabul edildi. Dün yapılan görüşmede HDP'nin skandal 'Tutum Belgesi' masaya geldi. Kılıçdaroğlu'nun olumlu yaklaştığı taleplerin yanı sıra, HDP'nin aksini iddia etmesine karşın bakanlık ve milletvekilliği için kirli bir pazarlık yürütüldüğü ortaya çıktı.

    HDP’den bakanlık ve milletvekilliği pazarlığı

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile bir araya geldi.

    TBMM HDP Grup Toplantı Salonu'ndaki görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.

    Yaklaşık bir saat süren görüşmeden sonra Kılıçdaroğlu, bir tarafına Buldan'ı, diğer tarafına da Sancar'ı alarak açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun, açıklamasını okurken ellerinin titrediği görüldü.

    'TUTUM BELGESİ' KABUL EDİLDİ
    Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilmesinden sonra eli kanlı terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden HDP'lilere kadar arka arkaya mesajlar yayınlanmış ve 11 maddelik "Tutum Belgesini" kabul etmesi halinde aday çıkarmayıp destek sözü verilmişti.

    11 MADDELİK TUTUM BELGESİ
    Kandil'in 11 maddelik tutum belgesinin terörist başı Abdullah Öcalan'a uygulanan "sözde tecrit" in kaldırılmasından ana dilde eğitime, "bağımsız yargı" başlığı altında Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasından kayyum atanan belediyelere kadar uzun bir talep listesi bulunuyor.

    Kılıçdaroğlu bu skandal taleplere kapıları tamamen açmış durumda.

        KAYYUM ATANMAYACAK
        Kayyum atanmasını, bunun sürdürülmesini asla doğru bulmuyoruz. Bizim ortak mutabakat metninde kayyum uygulamasının olmaması yer alıyor. Seçimle gelen seçimle gider.

        PARTİ KAPATILMAYACAK
        Parti kapatmayı zorlaştıracağız. Serbest siyasetin önünün açılması gerekir. Siyaset artık kavga alanı olmamalı.

        LGBT MESAJI
        Tüm dezavantajlı gruplar (LGBT) için siyaset kurumunun üstüne düşeni yapması lazım. Haklarının elinden alınması gibi bir durum siyasete yakışmaz.

            ADRES "TBMM"!
            Kürt sorunu dahil bütün sorunların çözüm adresi TBMM'dir. TBMM'nin varlığı sorunları çözen Meclis olmasından kaynaklanıyor. Kuruluşundan bu yana en temel sorunlar TBMM'de çözüldü.

            Vatandaşın sağduyusuna güvenerek seçtiği parlamenter ile birlikte var olan sorunları çözmeye talibiz ve çözeceğiz. Bu işin ortası yok. Demokrasiyi ya getireceğiz, ya getireceğiz.

            KANAAT ÖNDERLERİ
            Bu ülkenin saygın insanları var. Akademik ve sivil toplum var. Her toplumun kanaat önderleri var. O destekle biz var olan sorunları çözebiliriz.

                KÜRTÇEYE SAYGI YALANI
                Herkesin diline saygı göstereceksin. Evet, resmi dilimiz Türkçe, kimsenin bir şey dediği yok zaten ama devlet olarak çifte standart yapamazsınız.

                BAKANLIK PAZARLIĞI
                Yapılan görüşmenin ardından ve öncesinden her ne kadar HDP'nin bakanlık ve milletvekiliği talebinde bulunmadığı öne sürülse de kapalı kapılar ardından gizli pazarlıklar yürütüldüğü ortaya çıktı.

                Hürriyet gazetesi yazarlarından Abdülkadir Selvi pazarlık ve HDP'nin teklifi köşesine taşıdı:
                Pazarlık arka kapı diplomasisi ile yürütülür. CHP ile HDP arasındaki pazarlığı Sezgin Tanrıkurulu'nun yürüttüğü söyleniyor.

                    HDP'nin iki bakanlık talebinin olduğu ifade ediliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ikiye ayrılarak Çevre Bakanlığı'nın HDP'ye verilmesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ikiye ayrılarak Kültür Bakanlığı'nın HDP'ye verilmesinin üzerinde duruluyor.

                    Kandil'deki teröristler sigara izmaritlerini dahi yere atmıyor ya o nedenle çok çevreciler!

                    Bir de kulağıma AB Bakanlığı kurulup HDP'ye verilmesi yönünde bir bilgi gelmişti ama gündemden düştü mü nedir, son günlerde konuşulmuyor.

                        ESPRİ KONUSU DEĞİL
                        Bakanlık talebi sorulduğunda HDP'liler bunu espri konusu yapıyorlar ama ciddi pazarlıklar yürütüldüğü söyleniyor. Binde iki oyu olan DP'ye bir cumhurbaşkanı yardımcılığı, bir bakanlık ve bir milletvekilliği verilirken, HDP yüzde 10 oyla bakanlık ve vekillik neden istemesin?

                        4 İLDE MİLLETVEKİLLİĞİ
                        Ha bir de milletvekili listeleri var. HDP'nin baraj sorunu yok. O nedenle seçime kendi listeleri ile girecekler. Ama 4 yerde DEVA ve Gelecek Partisi'nin listelerinde HDP'lilerin yer alması teklifi gündemde. Mithat Sancar, "CHP Genel Başkanı ile değil, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ile görüşeceğiz" demişti.

                        Batman, Van, Iğdır ve Hakkâri'de DEVA ve Gelecek listelerinden birer HDP'linin aday gösterilmesinden söz ediliyor.
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