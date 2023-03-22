Eksun Gıda halka arz SONUÇLARI AÇIKLANDI mı, borsada ne zaman işlem görecek? EKSUN GIDA halka arz SONUÇLARI!

Eksun Gıda halka arz sonuçları yakından takip ediliyor. Eksun Gıda halka arz sonuçları yatırımcılar tarafından büyük bir dikkatle beklenmeye başladı. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Eksun Gıda geçtiğimiz hafta halka arz olmuştu. Peki, Eksun Gıda halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...