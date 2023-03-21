Sağlık teknikeri hangi bölümleri kapsar? Sağlık teknikeri nedir, görevleri nelerdir, ne iş yapar? Sağlık teknikeri maaşları 2023!

Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı duyurusu yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''KPSS ile 6.069 hemşire, 1.530 ebe, 1.494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni ve 21.709 sağlık teknikeri olmak üzere, toplam 31.600 sözleşmeli sağlık personeli ve ayrıca 10.900 sürekli işçi istihdam edilecektir. Alım süreçlerinin başlatılması için, başvuru kılavuzları İŞKUR'a ve tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM'ye gönderilmiştir.'' dedi. Alımlar arasında yer alan Sağlık teknikeri hakkında bir çok soru gündeme geldi. İşte Sağlık teknikeri hakkında bilgiler...
SAĞLIK TEKNİKERİ NEDİR?
Sağlık teknikeri; Sağlık Bakanlığı'na ait idari kurumlarda, sağlık ocaklarında, hastanelerde ve acil servislerde çalışabilen, temel sağlık bilgisi ve becerisine sahip, nitelikli sağlık çalışanıdır. Aynı zamanda evrak ve cihaz hazırlama süreçlerinde de görev alan yetkili kişilerdir.
SAĞLIK TEKNİKERİ GÖREVLERİ
Sağlık Bakanlığı'na ait kamu kurum ve kuruluşlarında görev alabilen sağlık teknikerinin görevleri arasında;
Hastaları karşılamak ve muayene işlemleri için onları ilgili birimlere yönlendirmek,
Çalıştığı alanı temiz ve düzenli tutmak,
İlgili birimdeki yetkili kişilerin izni doğrultusunda hastaların yürümesi ve hareket etmesine yardımcı olmak,
Hastaların sağlık durumlarında yaşanan değişiklikleri yetkili kişilere iletmek,
Yetkili kişilerin kontrolleri doğrultusunda hastaların egzersiz yapmalarına yardımcı olmak,
Sağlık alanında kullanılacak aletlerin temizliğini yapmak ve işlemler için hazırlamak,
Bulunduğu alandaki evrak işlerinin düzenini ve takibini sağlamak, yer alır.
2023 SAĞLIK TEKNİKERİ MAAŞLARI!
Özel sektör içerisinde çalışan yeni mezun teknisyen ve teknikerin maaşı 8.600 - 9.000 TL arasında değişiklik göstermektedir. Deneyim yılına göre bu maaşlar artabilmektedir.