Sağlık teknikeri hangi bölümleri kapsar? Sağlık teknikeri nedir, görevleri nelerdir, ne iş yapar? Sağlık teknikeri maaşları 2023!

SAĞLIK TEKNİKERİ NEDİR?

Sağlık teknikeri; Sağlık Bakanlığı'na ait idari kurumlarda, sağlık ocaklarında, hastanelerde ve acil servislerde çalışabilen, temel sağlık bilgisi ve becerisine sahip, nitelikli sağlık çalışanıdır. Aynı zamanda evrak ve cihaz hazırlama süreçlerinde de görev alan yetkili kişilerdir.

SAĞLIK TEKNİKERİ GÖREVLERİ

Sağlık Bakanlığı'na ait kamu kurum ve kuruluşlarında görev alabilen sağlık teknikerinin görevleri arasında;

Hastaları karşılamak ve muayene işlemleri için onları ilgili birimlere yönlendirmek,

Çalıştığı alanı temiz ve düzenli tutmak,

İlgili birimdeki yetkili kişilerin izni doğrultusunda hastaların yürümesi ve hareket etmesine yardımcı olmak,

Hastaların sağlık durumlarında yaşanan değişiklikleri yetkili kişilere iletmek,

Yetkili kişilerin kontrolleri doğrultusunda hastaların egzersiz yapmalarına yardımcı olmak,

Sağlık alanında kullanılacak aletlerin temizliğini yapmak ve işlemler için hazırlamak,

Bulunduğu alandaki evrak işlerinin düzenini ve takibini sağlamak, yer alır.