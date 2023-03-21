Kılıçdaroğlu ve HDP arasındaki kirli pazarlığa şehit ailelerinden sert tepki: 'Terörist HDP, işbirlikçi CHP'

TÜGŞAV Başkanı Gazi Lokman Aylar, "Burada yapılan hain görüşmeyle şehitlerimizin aziz hatıraları incitilmiş, vatana bedel ödeyen kahraman gazilerimiz derinden yaralanmıştır. Ulu önder Atatürk'ün izinde olduğunu söyleyenler meğer teröristlerin izindelermiş.
Şehit annelerinin, babalarının, bu ülkeye uzuvlarını feda eden kahraman gazilerimiz adına sesleniyoruz. Şehitlerimizin kemiklerini sızlatan, hainliklerini üst düzeye çıkaran ve terör örgütleriyle aynı masaya oturup bu ülkeyi satmaya kalkışan bu alçaklara hiçbir zaman fırsat vermeyin.
Ey Kılıçdaroğlu, koltuk uğruna şehitleri, bu vatanı satmaya hiç mi utanmıyorsun? HDP sizden binlerce bebeğin ve şehidimizin katili olan terörist başı Öcalan'ı serbest bırakmanızı talep ediyor.