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    • 20.03.2023 14:23
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    • 20.03.2023 14:34
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    Son dakika: Yeniden Refah ittifak kararını açıkladı! Fatih Erbakan: Tüm seçim bölgelerinde tek başımıza gireceğiz

    Son dakika haberi... AK Parti, Cumhur İttifakı'nın genişlemesi için HÜDA PAR ve Yeniden Refah Partisi ile görüşme heyetleri yoluyla diyaloga geçti. Görüşmenin ardından partisinin yetkili kurumlarıyla istişarelerde bulunan Erbakan, "14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan milletvekili seçimlerinde herhangi bir ittifaka dahil olmadan katılacağız. Cumhurbaşkanı adayı olarak bendeniz bugün yüksek seçim kuruluna başvuracağım." açıklamasında bulundu.

    takvim.com.tr
    Yeniden Refah Partisi ittifak kararını açıkladı

    Yeniden Refah Partisi uzun süren istişarelerin ardından AK Parti'den gelen Cumhur İttifakı'na katılım teklifi için kararını açıkladı.

    Kararı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan saat 13.00'te partisinin genel merkezinde, partisinin kesin tutumunu olarak duyurdu.

    Erbakan, "Yetkili kurullarımız ve teşkilatlarımızla gerçekleştirdiğimiz kapsamlı istişareler sonucunda 14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan seçimlere tüm bölgelerinde herhangi bir ittifaka dahil olmadan müstakil olarak girme kararı almış bulunuyoruz. Yeniden Refah Partisi olarak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de bendeniz bugün YSK'ya başvuru yapacağım." açıklamasında bulundu.

    NE OLMUŞTU?
    AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti.

    Basına kapalı görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin yapılacağını hatırlattı.

    Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) gerekli seçim takvimini paylaşacağını aktaran Yıldırım, seçimlerin hayırlı olmasını temenni etti.

    Partiler arası görüşme trafiğinin yoğunlaşmaya başladığını anlatan Yıldırım, Yeniden Refah Partisini ziyaretlerinde seçimlere yönelik görüş alışverişinde bulunduklarını bildirdi.

    Ziyaret dolayısıyla AK Parti heyetine teşekkür eden Fatih Erbakan ise görüşmede seçimlerle ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulunulduğunu kaydetti.

        OLUMLU VE POZİTİF BİR YAKLAŞIM VAR
        AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, diğer partiler gibi Yeniden Refah Partisinin de görüşlerine saygı duyduklarını dile getirdi.

        Kurtulmuş, şu değerlendirmelerde bulundu:
        "Bir koalisyon protokolü hazırlanmıyor. Burada yapılmak istenen ortak hedefler istikametinde bir yönelim tespitidir. Bugüne kadar yapılan görüşmelerde sorun görünmüyor. Türkiye yüzyılının kapılarını açma konusunda Yeniden Refah Partisindeki dostlarımız bu kararlılığı ortaya koyacaktır.

        HÜDA PAR ile de başka gelecek partilerle de koalisyon protokolü tartışması yok. Burada Cumhurbaşkanı'mızın adaylığını desteklemek ve partiler arasında işbirliğini artırabilmek konusunda son derece olumlu ve pozitif bir yaklaşım var.

            Dolayısıyla bu tartışmaların hepsini bir kenara bırakmak lazım. AK Parti yeni kurulmuş bir siyasi parti değil. Biz hem ailenin güçlenmesi ve korunmasını siyasi önceliklerimizin merkezine koyarız hem de kadın hak ve hukukunun korunması, güçlendirilmesi, her türlü tehlikelerden uzaklaştırılması için gerekli tedbirleri alırız."

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            Haberler Haberler Son dakika: Yeniden Refah ittifak kararını açıkladı! Fatih Erbakan: Tüm seçim bölgelerinde tek başımıza gireceğiz
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