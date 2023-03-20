Son dakika: Yeniden Refah ittifak kararını açıkladı! Fatih Erbakan: Tüm seçim bölgelerinde tek başımıza gireceğiz

Yeniden Refah Partisi uzun süren istişarelerin ardından AK Parti'den gelen Cumhur İttifakı'na katılım teklifi için kararını açıkladı.

Kararı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan saat 13.00'te partisinin genel merkezinde, partisinin kesin tutumunu olarak duyurdu.

Erbakan, "Yetkili kurullarımız ve teşkilatlarımızla gerçekleştirdiğimiz kapsamlı istişareler sonucunda 14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan seçimlere tüm bölgelerinde herhangi bir ittifaka dahil olmadan müstakil olarak girme kararı almış bulunuyoruz. Yeniden Refah Partisi olarak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de bendeniz bugün YSK'ya başvuru yapacağım." açıklamasında bulundu.

NE OLMUŞTU?

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti.

Basına kapalı görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin yapılacağını hatırlattı.