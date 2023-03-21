Bor karbür tesisi kime ait? Bor karbür fiyatı ne kadar, nerelerde kullanılır? Dünyadaki borun %73'ü Türkiye'de!

Bor karbür tesisi kime ait ve bor karbür fiyatı en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Bugün Balıkesir'in Bandırma ilçesinde açıldı. Bor karbür tesisinin açılmasıyla birlikte, savunma sanayisinde birçok yeniliği ortaya çıkaracak. Sosyal medya tarafından bor karbürün ne olduğu, ne işe yaradığı ve nerelerde kullanıldığı merak ediliyor. Peki, Bor karbür tesisi kime ait? Bor karbür fiyatı ne kadar? İşte detaylar...
BOR KARBÜR NEDİR?
Bor karbür (B4C), çok sert bir bor-karbon seramik ve kovalent malzemedir. Madde tank zırhı, kurşun geçirmez yelekler, motor sabotaj tozlarının içinde olduğu çok sayıda endüstriyel uygulama alanına sahiptir. Vickers sertliği 30 GPa'dan fazla olan bor karbür, kübik bor nitrür ve elmasın ardından bilinen en sert malzemelerden biridir.
BOR KARBÜR NERELERDE KULLANILIR?
Bu önemli maden, endüstriyel olarak çeliklere sertlik ve aşınmaya karşı direncini arttırması, kaynak elektrotlarında aşınmaya karşı direnci arttırması amacıyla, aşındırıcılar ve zımparalarda katkı maddesi olarak kullanılırlar.