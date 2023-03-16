14 Mayıs'a daha güçlü! Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi: "İnşallah Cumhur İttifakı'na katılacağız"

Cumhur İttifakı'na katılması beklenen Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi A Haber ekranlarında Cumhur İttifakı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelebi, ittifaka katılacaklarını duyurdu.
"İNŞALLAH CUMHUR İTTİFAKI'NA KATILACAĞIZ"
Çelebi'nin açıklamalarından önemli bölümler şu şekilde:
Resmen Cumhur İttifakı'nda değiliz ama inşallah katılacağız. Özal iktidarındaki Türkiye'nin ufku açılmıştır. Özal o dönemde iş adamlarını yurt dışına götürerek oradaki gelişmeleri Türkiye'ye transfer etmişti.
ÖZAL'A ATILDIĞI GİBİ ERDOĞAN'A DA İFTİRA ATILIYOR
Ancak Özal sonrası Anavatan Partisi kuruluş felsefesinden uzaklaştı. Milletimiz sürekli ikaz etti ama baraj altında kaldık. Özal'a da o dönemde itiraflar atıldı. Aynı bugün Erdoğan'a yapıldığı gibi. Türkiye'de gerçekleri kabul etmeyen bir yapı var. Bu da Millet İttifakı.