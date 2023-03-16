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    • Haberler
    • 16.03.2023 23:33
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    • 16.03.2023 23:34
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    14 Mayıs'a daha güçlü! Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi: "İnşallah Cumhur İttifakı'na katılacağız"

    14 Mayıs seçimlerine 2 aydan daha az bir süre kala Cumhur İttifakı'na katılacak yeni partiler için görüşmeler hızlandı. HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıklarken, parlementoda temsil için görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. İttifaka katılması beklenen bir diğer parti Anavatan'dan da Genel Başkan düzeyinde olımlu sinyal geldi. A Haber'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Genel Başkan İbrahim Çelebi, "Resmen Cumhur İttifakı'nda değiliz ama inşallah katılacağız." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Anavatan: İnşallah Cumhur İttifakı’na katılacağız

    Cumhur İttifakı'na katılması beklenen Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi A Haber ekranlarında Cumhur İttifakı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelebi, ittifaka katılacaklarını duyurdu.

    "İNŞALLAH CUMHUR İTTİFAKI'NA KATILACAĞIZ"
    Çelebi'nin açıklamalarından önemli bölümler şu şekilde:
    Resmen Cumhur İttifakı'nda değiliz ama inşallah katılacağız. Özal iktidarındaki Türkiye'nin ufku açılmıştır. Özal o dönemde iş adamlarını yurt dışına götürerek oradaki gelişmeleri Türkiye'ye transfer etmişti.

    ÖZAL'A ATILDIĞI GİBİ ERDOĞAN'A DA İFTİRA ATILIYOR
    Ancak Özal sonrası Anavatan Partisi kuruluş felsefesinden uzaklaştı. Milletimiz sürekli ikaz etti ama baraj altında kaldık. Özal'a da o dönemde itiraflar atıldı. Aynı bugün Erdoğan'a yapıldığı gibi. Türkiye'de gerçekleri kabul etmeyen bir yapı var. Bu da Millet İttifakı.

        KORKUTMAYA DEVAM EDECEĞİZ
        Türkiye'nin birliğine ve kardeşliğine Millet İttifakı oluşturularak darbe vurulmak isteniyor. Anavatan Partisi'nin Cumhur İttifakı'na bir katkı sağlayacağı için bazı kesimlerde tedirginlik var.

        CHP ve Demokrat Parti tarafından kontrol edilen "Ankara Kuşu" hesabı bizi çok diline doladı. Bizim bir amblemimiz dahi bunları korkutuyor. Bunları korkutmaya devam edeceğiz.

        MİLLET İTTİFAKI BUGÜNLERİ MUMLA ARATIR
        Millet İttifakı bugünleri bu ülkeye mumla aratır. Türkiye'nin tüm gayri milli unsurları bir araya getirildi. Her ay bir toplantı yapıyorlar altın günü gibi.

        İSTANBUL BELEDİYECİLİK ANLAMINDA REZALET
        Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş kartlarını kullanıp Akşener masaya geri döndü. Sadece algı belediyeciliği yapan bu iki başkanı bahane ettiler. İstanbul 3.5 senedir belediyecilik anlamında rezalet dönem yaşıyor.

        İBB HDP'Yİ FİNANSE EDİYOR
        İBB reklamlardan 1.5 milyar TL rant elde edip İYİ Parti'yi DEVA Partisi'ni ve HDP'yi finanse ettiğini biliyoruz. İSPARK vasıtasıyla HDP'li PKK'lı kişilerin nasıl işe alındığını biliyoruz.

            MİLLET İTTİFAKI TEKLİF YAPTI AMA KABUL ETMEDİK
            Biz dün neysek bugün de oyuz, istikamet yerli ve milli cephe olacak. Millet İttifakı'ndan bize dolaylı olarak teklifler yapıldı ama biz kabul etmedik.

            HÜDA PAR'DAN DESTEK
            AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi çalışmaları kapsamında 13 Mart tarihinde ziyaret etti.

            Ziyaret sonrası konuşan Yapıcıoğlu, "HÜDA PAR bugünden itibaren Cumhur İttifakı'nın bir parçası diyebilir miyiz?" sorusuna, "Henüz o noktada değil ama şu ana kadarki görüşmelerde bir pürüz yok, devam ediyor, son noktayı henüz koymuş değiliz." yanıtını verdi.

            Görüşmeler kapsamında anlaşılamayan konu bulunup bulunmadığına ilişkin soru üzerine Yapıcıoğlu, "Anlaşılamayan bir nokta yok, müzakereler devam ediyor. Bu hafta içerisinde veya hafta sonuna doğru AK Parti'ye ziyaretimiz olabilir." dedi.

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            Ali İhsan Yavuz: Başkan Erdoğan’a destek artıyor
            Haberler Haberler 14 Mayıs'a daha güçlü! Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi: "İnşallah Cumhur İttifakı'na katılacağız"
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