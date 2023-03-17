DSP Cumhurbaşkanlığı seçiminde kimi destekleyecek? Önder Aksakal'dan flaş mesaj: Tercihimiz mutlaka istikrar yönünde olacaktır

Türkiye bu seçimde sorunların çözümünü pandemi sürecini geçirdik bütün dünyayı olumsuz etkileyen bir yapı… Ardından büyük bir deprem felaketi 11 ilimizi içine alan… Milyonlarca insanımızı olumsuz etkileyen bir dönem yaşadık. Sonra büyük bir sel felaketiyle de yüz yüze kaldık. Vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum.

"DSP'NİN TERCİHİ MUTLAKA İSTİKRAR YÖNÜNDE OLACAKTIR"

Bu sorunların çözümü için ve geleceğinin daha güvenli olması için bir maceraya mı yoksa istikrarı mı tercih edeceğinin oylamasını yapacak Türkiye. Demokratik Sol Parti'nin tercihi mutlaka istikrar yönünde olacaktır.

Seçimlerde bir taraftan da bütün siyasi yapılar bir ittifak çalışması içerisine girmiş durumdalar.

DSP ittifaklar içerisinde HDP'nin olduğu yapı içerisinde olmaz.

Az önce saydığım kriterlere uygun olan yapının DSP ile işbirliği talebi olması halinde yetkili kurumlarımız değerlendirecektir."