DSP Cumhurbaşkanlığı seçiminde kimi destekleyecek? Önder Aksakal'dan flaş mesaj: Tercihimiz mutlaka istikrar yönünde olacaktır

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için geri sayıma başladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ve YSK'nın açıklamaları sonrası süreç resmileşirken partiler arasında ittifak temasları da devam ediyor.
HÜDA PAR VE ANAP'TAN DESTEK GELECEK
Son olarak 14 Mayıs seçimlerine 2 aydan daha az bir süre kala, Cumhur İttifakı'na katılacak yeni partiler için görüşmeler hızlandı. HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıklarken, parlementoda temsil için görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Anavatan'dan da Genel Başkan düzeyinde olumlu sinyal geldi.
Genel Başkan İbrahim Çelebi, "Resmen Cumhur İttifakı'nda değiliz ama inşallah katılacağız." ifadelerini kullandı.
DSP'DEN SİNYAL GELDİ
Yeniden Refah Partisi ile temaslar sürerken Demokratik Sol Parti'den de çok konuşulacak bir açıklama geldi.
A Haber'in konuğu olan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, HDP'nin olduğu bir ittifaka destek vermeyeceklerini ve içinde olmayacaklarını belirtirken Cumhurbaşkanlığı için ise 'istikrar' vurgusu yaptı.
Aksakal şunları söyledi;
"Demokratik Sol Parti önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayı düşürmüyor.
Çünlü Cumhurbaşkanı adayı çıkarmanın gerçekçi boyutları olmadığını görüyoruz. Parlamento seçimlerinde etkin bir şekilde yer alacağız.
Vatanımızın bölünmez bütünlüğü milletimiz birliği ve güçlü ekonomi çok önemli. Biz de aktif olarak yer alacağız.
"MACERA ARAMA NOKTASINDA DEĞİLİZ"
Önümüzeki süreçte Türkiye büyük bir küresel kıskacın içerisindedir 3 tarafımız denizlerle 4 tarafımız düşmanlarla çevrilmiş 1 noktadadır. Macera arama noktasında değiliz.