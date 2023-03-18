Bağlar’da kentsel dönüşümü engellediler: Evler 284 kişiye mezar oldu

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde de dönüşüm karşıtları yüzünden 284 kişi hayatını kaybetti. Bağlar'da 5 bina yıkıldı, 284 kişi hayatını kaybetti. İlçede 1200'ü ağır, 2 bin 400'ü orta olmak üzere toplam 3 bin 650 binanın hasarlı olduğu tespit edildi.