Bağlar’da kentsel dönüşümü engellediler: Evler 284 kişiye mezar oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde son 20 yılda Bakanlar Kurulu tarafından riskli alanlar tespit edilerek kararnameler çıkarıldı.
Riskli binaların dönüştürülmesi için devletin 32 il için hazırlanan kentsel dönüşüm projelerini ise CHP, İyi Parti, HDP gibi çevreler karşı çıkıp, eylem yaparak ve dava açarak durdurmaya çalıştı.
Hatay'da özellikle 6 mahallede kentsel dönüşüme karşı çıkanlar son yaşanan depremlerde çok sayıda insanın ölümüne neden oldu.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde de dönüşüm karşıtları yüzünden 284 kişi hayatını kaybetti. Bağlar'da 5 bina yıkıldı, 284 kişi hayatını kaybetti. İlçede 1200'ü ağır, 2 bin 400'ü orta olmak üzere toplam 3 bin 650 binanın hasarlı olduğu tespit edildi.