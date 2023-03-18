Dönüşüme dev destek! Kentsel Dönüşüm Finansman Paketi’nin detayları belli oldu! İşte örnek hesaplamalarla kredi imkanı

Kentsel dönüşüme yeni destek paketi geldi. Kişi başı kredi üst limiti 600 bin liradan 1 milyon 250 bin liraya çıkarılırken, finansman maliyetinin 840 baz puana kadar olan kısmını Hazine karşılayacak. Riskli konut ve işyerleri için mülk sahiplerine 5 finansman paketi sunulurken, konut üreticileri için de ayrı paket hazırlandı. Maliklere sağlanacak destek oranları ve bağımsız bölüm başına kredi limitleri şöyle belirlendi:
GÜÇLENDİRME KREDİSİ: 10 yıl vadeli, üst limit 320 bin lira. Hak sahibi faiz/kâr payı yüzde 0.99, devlet katkısı yüzde 0.50.
KONUT YAPIM KREDİSİ: 10 yıl vadeli, üst limit 1 milyon 250 bin lira. İlk konut için hak sahibinin ödeyeceği faiz/ kâr payı yüzde 0.79, devlet katkısı yüzde 0.70. Daha sonraki konutlar için en fazla 3 milyon liraya kadar yüzde 0.89 hak sahibi ödeyecek, yüzde 0.60 devlet katkısı uygulanacak.