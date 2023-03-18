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    Dönüşüme dev destek! Kentsel Dönüşüm Finansman Paketi’nin detayları belli oldu! İşte örnek hesaplamalarla kredi imkanı

    Kentsel Dönüşüm Finansman Paketi’nin detayları belli oldu. 1 milyon 250 bin liraya varan kredi, 840 baz puana kadar devlet katkısı sağlanacak. Vatandaşa 5 paket sunulurken, konut üreticilerine ise 50 milyarlık kefalet limiti açıldı...

    Çığıl Ön Yener
    takvim.com.tr
    Dönüşüme dev destek

    Kentsel dönüşüme yeni destek paketi geldi. Kişi başı kredi üst limiti 600 bin liradan 1 milyon 250 bin liraya çıkarılırken, finansman maliyetinin 840 baz puana kadar olan kısmını Hazine karşılayacak. Riskli konut ve işyerleri için mülk sahiplerine 5 finansman paketi sunulurken, konut üreticileri için de ayrı paket hazırlandı. Maliklere sağlanacak destek oranları ve bağımsız bölüm başına kredi limitleri şöyle belirlendi:



    GÜÇLENDİRME KREDİSİ: 10 yıl vadeli, üst limit 320 bin lira. Hak sahibi faiz/kâr payı yüzde 0.99, devlet katkısı yüzde 0.50.



    KONUT YAPIM KREDİSİ: 10 yıl vadeli, üst limit 1 milyon 250 bin lira. İlk konut için hak sahibinin ödeyeceği faiz/ kâr payı yüzde 0.79, devlet katkısı yüzde 0.70. Daha sonraki konutlar için en fazla 3 milyon liraya kadar yüzde 0.89 hak sahibi ödeyecek, yüzde 0.60 devlet katkısı uygulanacak.



        KONUT EDİNDİRME KREDİSİ: 10 yıl vadeli, üst limit 1 milyon 250 bin lira. Hak sahibinin ödeyeceği faiz/kâr payı yüzde 0.79, devlet katkısı yüzde 0.79.



        İŞYERİ YAPIM KREDİSİ: 7 yıl vadeli, üst limit 800 bin lira. Hak sahibinin faiz/kâr payı yüzde 1.09, devlet katkısı yüzde 0.40.



        İŞYERİ EDİNME KREDİSİ: 7 yıl vadeli, üst limit 350 bin lira. Faiz/kâr payında yüzde 1.09'luk kısmı hak sahibi, yüzde 0.40'lık kısmı devlet ödeyecek. Konut üreticileri için verilecek kredi ise 12 ayı ödemesiz toplam 48 ay vadeli olacak. Kredide KOBİ'ler için azami kredi tutarı 100 milyon, KOBİ dışı için 250 milyon lira olacak. Tazmin üst limiti yüzde 9 olacak kredide kefalet oranı KOBİ'ler için yüzde 90, KOBİ dışı için yüzde 85 olacak. Bu doğrultuda 50 milyar lira kefalet limiti kullanıma açılacak.



            İKİ BAKANLIK HAZIRLADI
            Çevre, Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kredide limiti 600 binden 1 milyon 250 bine çıkardık. 0.79 faizle, 10 yıl vadeyle kredi imkânı tanıyoruz" diye konuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de kişi başı 1 milyon 250 bin liraya kadar finansman imkanı sunulduğuna dikkati çekerek, "Finansman maliyetinin 840 baz puana kadarlık kısmını karşılıyoruz" dedi.



            BAŞVURU HAFTAYA
            Kentsel dönüşüm finansman paketine başvurular gelecek hafta kamu bankalarıyla başlayacak. Daha sonra özel bankaların da sisteme katılımı bekleniyor.



            KONUT YAPIM KREDİSİ (% 0.79)



                GÜÇLENDİRME KREDİSİ (% 0.99)



                İŞYERİ YAPIM KREDİSİ (% 1.09)



                0.70 PUANLIK DEVLET KATKISI ÖDEMEYİ 752 BİN TL AZALTIYOR

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                Haberler Ekonomi Dönüşüme dev destek! Kentsel Dönüşüm Finansman Paketi’nin detayları belli oldu! İşte örnek hesaplamalarla kredi imkanı
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