Dönüşüme dev destek! Kentsel Dönüşüm Finansman Paketi’nin detayları belli oldu! İşte örnek hesaplamalarla kredi imkanı

Kentsel dönüşüme yeni destek paketi geldi. Kişi başı kredi üst limiti 600 bin liradan 1 milyon 250 bin liraya çıkarılırken, finansman maliyetinin 840 baz puana kadar olan kısmını Hazine karşılayacak. Riskli konut ve işyerleri için mülk sahiplerine 5 finansman paketi sunulurken, konut üreticileri için de ayrı paket hazırlandı. Maliklere sağlanacak destek oranları ve bağımsız bölüm başına kredi limitleri şöyle belirlendi: