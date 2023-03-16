Deprem bölgesinde röntgen çekildi: O üç ilde yapılan hiçbir bina yıkılmadı

3 İLDE HİÇBİR BİNA YIKILMADI

1999 öncesi yapılan 11 ildeki binalara yönelik istatistiksel veriler şu şekilde: Adana'da 41 bina yıkıldı, bunların 40'ı eski yönetmeliğe göre yapılan yapılardı, bir tanesi ise yeni yönetmeliğe yapılan bir binaydı. 5 bin 195 binanın yıkıldığı Adıyaman'da 5 bin 11'i eski yönetmelik, 184'ü yeni yapılmış. Diyarbakır'da yıkılan 85 binanın tamamı eski yönetmeliğe göre yapılan binalardı. Elazığ'da 7 bina yıkıldı yine burada da yıkılanların hepsi, 1999 öncesine ait. 3 bin 62 binanın yıkıldığı Gaziantep'te enkaza dönen 2 bin 960 tanesinin tamamı geçmiş dönemlerde yapılmış.