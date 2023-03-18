Son dakika: DEPREM | Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde deprem: 4.6 ile salladı | Son depremler

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

OLUMSUZLUK YAŞANMADI!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın merkez üssünü Göksun ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 08.14'te oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Göksun'un yanı sıra, Kahramanmaraş merkez ve çevre ilçelerde de hissedildi.