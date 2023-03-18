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    • Haberler
    • 18.03.2023 08:24
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    • 18.03.2023 08:46
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    Son dakika: DEPREM | Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde deprem: 4.6 ile salladı | Son depremler

    Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 08.14'te 7 kilometre derinlikte 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Göksun’un yanı sıra, Kahramanmaraş merkez ve çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem, herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.

    takvim.com.tr
    Kahramanmaraş’ta 4.6 büyüklüğünde deprem

    Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Kahramanmaraş'ta 4.6 büyüklüğünde deprem

    OLUMSUZLUK YAŞANMADI!
    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın merkez üssünü Göksun ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 08.14'te oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Göksun'un yanı sıra, Kahramanmaraş merkez ve çevre ilçelerde de hissedildi.

    Kısa süreli paniğe neden olan deprem, herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.

    Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Göksun'un kırsal Yiricek Mahallesi, büyüklüğünü ise 4.5 olarak açıkladı.

    SON DEPREMLER
    2023.03.18 08:23:54 38.0507 36.4088 5.4 -.- 2.2 -.- SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
    2023.03.18 08:22:25 38.0418 36.5148 6.2 -.- 1.6 -.- HACIMIRZA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
    2023.03.18 08:21:19 40.6580 30.4793 10.9 -.- 1.7 -.- KUCUKKARAPURCEK-KARAPURCEK (SAKARYA)
    2023.03.18 08:20:50 38.1048 36.9832 5.2 -.- 1.5 -.- KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

        2023.03.18 08:17:45 38.0185 36.4552 7.8 -.- 3.4 -.- YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
        2023.03.18 08:14:28 38.0098 36.4498 5.0 -.- 4.6 4.5 YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
        2023.03.18 08:05:26 38.3002 37.6843 3.2 -.- 2.4 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)
        2023.03.18 08:02:48 37.8105 36.6075 5.1 -.- 1.8 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS)

        2023.03.18 07:58:03 38.1193 38.4943 8.4 -.- 2.4 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
        2023.03.18 07:52:22 37.5893 37.3460 7.9 -.- 2.3 -.- KARAAGAC-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
        2023.03.18 07:45:09 38.0487 36.4973 5.3 -.- 1.9 -.- HACIMIRZA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
        2023.03.18 07:37:34 36.1612 35.8183 10.6 -.- 1.9 -.- KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY)
        2023.03.18 07:32:38 39.4430 34.0620 5.4 -.- 1.1 -.- ALISAR-AKPINAR (KIRSEHIR)
        2023.03.18 07:30:06 37.9523 36.3257 6.8 -.- 1.7 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

        2023.03.18 07:24:17 38.7017 37.6380 5.2 -.- 1.7 -.- AYVALI-DARENDE (MALATYA)
        2023.03.18 07:16:00 38.1112 38.5185 5.3 -.- 1.8 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)
        2023.03.18 07:06:57 37.4532 37.0227 4.2 -.- 2.4 -.- YENIYURT-(KAHRAMANMARAS)
        2023.03.18 07:05:53 37.2340 36.6883 7.0 -.- 1.9 -.- DEDELER-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
        2023.03.18 07:02:36 37.9362 37.7478 5.0 -.- 2.9 -.- ORENCIK-DOGANSEHIR (MALATYA)
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            Haberler Haberler Son dakika: DEPREM | Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde deprem: 4.6 ile salladı | Son depremler
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