Milletin destanı Çanakkale: Zaferin 108. yılı! Gelibolu-Eceabat devlet yolu açılıyor

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yılı coşkuyla kutlanıyor. Çanakkale'deki zafer, başta Seyit Onbaşı olmak üzere daha nice kahramanların insan üstü mücadeleleriyle kazanıldı.
İMANINI ZAFERİ ÇANAKKALE
Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli zaferlerinden olan 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yılı her yıl olduğu gibi bu yıl da yurdun dört bir yanında törenlerle kutlanıyor.
Vatanı düşman çizmelerine çiğnetmemek için İtilaf Devleti'nin çelikten ordusuna karşı imanla ve tek yürek halinde verilen mücadelenin adıdır Çanakkale Zaferi.
Çanakkale Cephesi'nin Anadolu halkına verdiği azim, umut ve kararlılık, Kurtuluş Savaşı'nın meşalesini de ateşledi. Bu cephede verdiği mücadele ve gösterdiği üstün komuta kabiliyeti sayesinde Mustafa Kemal Paşa da büyük ün kazandı.
"ÇANAKKALE GEÇİLMEZ!"
Osmanlı kuvvetleri bu savaşta kendisinden çok daha üstün teçhizata sahip düşman ordusuna karşı büyük bir imanla mücadele vererek dünya savaş tarihine geçen destansı bir zaferin anıtını dikti.