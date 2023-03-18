Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 18.03.2023 07:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.03.2023 07:50
    ABONE OL

    Milletin destanı Çanakkale: Zaferin 108. yılı! Gelibolu-Eceabat devlet yolu açılıyor

    108. yıl önce Boğazları geçebilmek adına Çanakkale'ye dayanan düşman kuvvetleri, milletin azmi ve canıyla verdiği mücadele neticesinden tarihlerinin en büyük bozgunlarından birine uğradı. Destanın 108. yılında zafer büyük bir cokuşuyla kutlanıyor. Zaferin yıldönümünde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Çanakkale'deki Gelibolu-Eceabat devlet yolu açılıyor.

    Milletin destanı Çanakkale: Zaferin 108. yılı!

    18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yılı coşkuyla kutlanıyor. Çanakkale'deki zafer, başta Seyit Onbaşı olmak üzere daha nice kahramanların insan üstü mücadeleleriyle kazanıldı.

    İMANINI ZAFERİ ÇANAKKALE
    Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli zaferlerinden olan 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yılı her yıl olduğu gibi bu yıl da yurdun dört bir yanında törenlerle kutlanıyor.

    Vatanı düşman çizmelerine çiğnetmemek için İtilaf Devleti'nin çelikten ordusuna karşı imanla ve tek yürek halinde verilen mücadelenin adıdır Çanakkale Zaferi.

    Çanakkale Cephesi'nin Anadolu halkına verdiği azim, umut ve kararlılık, Kurtuluş Savaşı'nın meşalesini de ateşledi. Bu cephede verdiği mücadele ve gösterdiği üstün komuta kabiliyeti sayesinde Mustafa Kemal Paşa da büyük ün kazandı.

    "ÇANAKKALE GEÇİLMEZ!"
    Osmanlı kuvvetleri bu savaşta kendisinden çok daha üstün teçhizata sahip düşman ordusuna karşı büyük bir imanla mücadele vererek dünya savaş tarihine geçen destansı bir zaferin anıtını dikti.

        Her siperde ayrı bir destan başlatan askerlerimiz, düşmana karşı verdiği mukaddes mücadeleyi zaferle sonuçlandırdığında, dünya tarihinin zirve sayfalarına da "Çanakkale geçilmez!" ilkesini bir daha silinmemek üzere yazdırdı.

        TÜRK'ÜN DESTANI OLDU
        Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya ile ittifak halinde bulunan Osmanlı Devleti; İngiltere, Fransa ve Rusya'dan oluşan İtilaf devletlerine karşı mücadele verdi. İtilaf devletleri, Çanakkale Cephesi'ni müttefikleri Rusya'ya destek sağlamak ve İstanbul'u işgal ederek Osmanlı Devleti'ni saf dışı etmek üzere açtı. Ancak yaptıkları hesap çarşıya uymadı.

        SALDIRILAR BAŞARISIZ
        Çanakkale Boğazı'nı ve İstanbul'u ele geçirmeyi amaçlayan İtilaf kuvvetleri 1915'in 19 Şubat'ından itibaren başlattıkları her saldırıda başarısız olarak geri çekilmek zorunda kaldı. İtilaf Donanması büyük kayıp vererek savaş gücünün 1/3'ünü kaybetti. Böylece İngiliz Deniz Bakanı Winston Churchill ve Akdeniz Sefer Kuvvetleri Komutanı Sir Ian Hamilton da kara harekâtı olmaksızın boğazın denizden geçilemeyeceğine ikna oldu.

            DÖNÜM NOKTASI OLDU!
            325 gün süren Çanakkale Savaşları 9 Ocak 1916'da Türk Ordusu'nun zaferiyle sona erdi. Çanakkale'de 18 Mart 1915'te elde edilen deniz zaferi ise Türkiye'nin geleceği için bir dönüm noktası oldu, Çanakkale'nin geçilemeyeceğini kanıtladı.

            ZAFERİN YILDÖNÜMÜNDE AÇILIŞ
            Çanakkale'nin ulaşım standardını yükseltecek Gelibolu-Eceabat devlet yolunun, 32 kilometresini bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla vatandaşlarımızın hizmetine açılacak.

            Tamamlanan kesimde tek tüplü inşa edilen 2 bin 560 metrelik T-1 Tüneli, 644 metrelik T-1A Tüneli, 1355 metrelik T-2 Tüneli ve 792 metrelik T-3 Tüneli olmak üzere 5 bin 351 metre uzunluğunda 4 tünel yer alıyor.

                Proje ile mevcut güzergah 900 metre kısalırken, seyahat süresi 45 dakikadan 25 dakikaya düştü. Yolun bölünmüş yol standardına yükseltilmesiyle seyahat süresi 20 dakika kısalacak.

                Gelibolu-Eceabat yolu ile zamandan 126 milyon lira, akaryakıttan 35 milyon lira olmak üzere yıllık 161 milyon lira tasarruf edilecek. Karbon emisyonu ise 4 bin 432 ton azaltılacaktır.

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                • Paylaş
                • Tweet
                • Paylaş
                • Sitene Ekle
                •  
                28 Şubat kafası hortladı!
                Haberler Haberler Milletin destanı Çanakkale: Zaferin 108. yılı! Gelibolu-Eceabat devlet yolu açılıyor
                    loading
                    SON DAKİKA