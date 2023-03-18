Milletin destanı Çanakkale: Zaferin 108. yılı! Gelibolu-Eceabat devlet yolu açılıyor

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yılı coşkuyla kutlanıyor. Çanakkale'deki zafer, başta Seyit Onbaşı olmak üzere daha nice kahramanların insan üstü mücadeleleriyle kazanıldı.

İMANINI ZAFERİ ÇANAKKALE

Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli zaferlerinden olan 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yılı her yıl olduğu gibi bu yıl da yurdun dört bir yanında törenlerle kutlanıyor.