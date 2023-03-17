KENTSEL DÖNÜŞÜME KREDİ DESTEĞİ! Taksitler ne kadar olacak? 0.79 faiz oranı 10 yıl vade ile geri ödeme tablosu

10 YIL VADE İMKANI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da "Kentsel dönüşümde yeni bir döneme giriyoruz. Süreci hızlandıracak adımı Hazine ve Maliye Bakanlığımızla attık. Kredide limiti 600 binden 1 milyon 250 bine çıkardık. 0.79 faizle, 10 yıl vadeyle, 1 milyon 250 bin lira kredi imkânı tanıyoruz" ifadelerini kullandı. Kentsel dönüşüm yapacak müteahhitlere de ilk kez teşvik verildiğine dikkat çeken Kurum, "12 ay ödemesiz, 48 ay vadeyle, 250 milyona kadar kredi imkânı getiriyoruz" ifadesini kullandı.