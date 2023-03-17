KENTSEL DÖNÜŞÜME KREDİ DESTEĞİ! Taksitler ne kadar olacak? 0.79 faiz oranı 10 yıl vade ile geri ödeme tablosu
Başkan Erdoğan'ın talimatıyla çalışmaları başlatılan kentsel dönüşüme ilişkin yeni destek paketinin detayları belli oldu. Hem vatandaşlara hem konut üreticilerine hesaplı finansman desteği sağlandı. Peki vatandaşlar konut ve işyerleri için destekten nasıl yararlanacak? Krediler ne kadar taksitle geri ödenecek? İşte örnek hesaplamalarla dev desteğin detayları...
Kentsel dönüşümle ilgili dev destek paketi açıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın çalışmasıyla dev kredi paketi hazırlandı. Paket, hem konut ve iş yeri sahiplerine hem de müteahhitlere uygun koşullarda finansman desteğini kapsıyor. Paketi kapsamında dönüşüm için vatandaşlara sağlanan finansman ve devlet katkısı büyüdü.
840 BAZ PUANA KADAR DESTEK
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklamasına göre, maliklere yönelik sunulan paket kapsamında kişi başı kredi üst limiti 600 bin liradan 1 milyon 250 bin liraya çıkarıldı. Finansman maliyetinin 840 baz puana kadar kısmı Hazine tarafından karşılayacak. Hazine destekli kefalet sistemi de kapsama dahil edilerek yüklenici ve konut üreticilerinin de uygun koşullarda finansmana erişimi sağlanacak.
Kentsel dönüşüm sürecinde konut üreticisi firmalara da destek sağlanacak. Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında şu ana kadar uygulanan tazmin oranı bu paket özelinde yüzde 7'den 9'a çıkarıldı. Finansman paketi ile 12 ay ödemesiz toplam 48 ay vade ile 250 milyon liraya kadar finansman imkanı sunulacak. Bu kapsamda 50 milyar lira kefalet limiti kullanıma açıldı.
10 YIL VADE İMKANI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da "Kentsel dönüşümde yeni bir döneme giriyoruz. Süreci hızlandıracak adımı Hazine ve Maliye Bakanlığımızla attık. Kredide limiti 600 binden 1 milyon 250 bine çıkardık. 0.79 faizle, 10 yıl vadeyle, 1 milyon 250 bin lira kredi imkânı tanıyoruz" ifadelerini kullandı. Kentsel dönüşüm yapacak müteahhitlere de ilk kez teşvik verildiğine dikkat çeken Kurum, "12 ay ödemesiz, 48 ay vadeyle, 250 milyona kadar kredi imkânı getiriyoruz" ifadesini kullandı.