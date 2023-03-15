Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi: Başkan Erdoğan konuk devlet başkanlarını ağırlıyor

Deprem felaketi nedeniyle Türkiye ile dayanışmanın hedeflendiği Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi olağanüstü gündemle yarın Ankara'da toplanıyor. Toplantı öncesi Başkan Erdoğan, Türk liderleri Külliye'de ağırlıyor.
İLK KONUK MİRZİYOYEV
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü.
Mirziyoyev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde Başkan Erdoğan karşıladı.
Tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlerin de yer aldığı karşılamada, Erdoğan ve Mirziyoyev, merdivenlerde Türkiye ve Özbekistan bayrakları önünde tokalaşarak gazetecilere poz verdi.