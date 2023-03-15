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    • 15.03.2023 19:19
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    • 15.03.2023 19:32
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    Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi: Başkan Erdoğan konuk devlet başkanlarını ağırlıyor

    Türk Devletleri Teşkilatı yarın Ankara'da olağanüstü gündemle toplanacak. Ana teması "Afet Acil Durum Yönetimi ve İnsani Yardım" olacak zirve öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de konuk devlet başkanlarını ağırlıyor. İlk olarak Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüşen Başkan Erdoğan, ilerleyen saaatlerde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ileKırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'i ağırlayacak.

    AJANSLAR
    Ankara’da Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi toplanıyor

    Deprem felaketi nedeniyle Türkiye ile dayanışmanın hedeflendiği Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi olağanüstü gündemle yarın Ankara'da toplanıyor. Toplantı öncesi Başkan Erdoğan, Türk liderleri Külliye'de ağırlıyor.

    İLK KONUK MİRZİYOYEV
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü.

    Mirziyoyev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde Başkan Erdoğan karşıladı.

    Tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlerin de yer aldığı karşılamada, Erdoğan ve Mirziyoyev, merdivenlerde Türkiye ve Özbekistan bayrakları önünde tokalaşarak gazetecilere poz verdi.
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        Haberler Haberler Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi: Başkan Erdoğan konuk devlet başkanlarını ağırlıyor
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