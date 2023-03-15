2023 son seçim anketi! Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın oy oranı ne? Gerçek rakamlar ortaya çıktı, artış var...

Dağıldıktan 72 saat sonra yeniden bir araya gelen 6'lı koalisyon ortak aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu açıkladı. Ortaklar arası krize bir de HDP eklenince iş içinden çıkılamaz bir hal aldı. Ancak CHP'ye yakın anket şirketleri hızla şişirme rakamlı araştırmaları paylaşmaya başladı. Ancak hem sözde anket firmalarının foyasının, hem de gerçek rakamların ortaya çıkması uzun sürmedi.

"ERDOĞAN'IN OY ORANI YÜZDE 53"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, seçimlere iki aydan az bir süre yapılan kamuoyu araştırmasını ve CHP'ye yakın şirketlerin kasti olarak gerçekleştirdiği manipülasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu.